Ambargolar yerle bir edildi! Parası verildiği halde satmıyorlardı, Türkiye hepsini kendi üretti

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, dünyada ve bölgede önemli gelişmeler olduğunu belirterek, "Uluslararası hukukun her şekliyle aşındığını, ciddi şekilde erozyona uğradığını, değerler sisteminin ortadan kalkmak üzere olduğunu ve buna bağlı olarak da bazı ülkelerin, kurumların kural tanımaz şekilde davranmaya başladığını da maalesef ibretle izlemekteyiz." diye konuştu.

Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin barışı, istikrarı koruyan sayılı ülkelerden biri olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Biz Türkiye olarak uluslararası hukuktan yanayız, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, tüm komşularımızın sınır ve haklarına karşı saygılıyız ve biz milletimizin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaşın bir cinayet olduğuna inananlardanız. Bunun yanı sıra da atalarımızın söylediğini söylüyoruz, diyoruz ki: 'Hazır ol cenge eğer ister isen sulhu salah.' Bunun manası da hiçbir zaman biz savaş istemiyoruz, amacımız savaş değil. Amacımız savaş olmamakla birlikte bizim yapmaya çalıştığımız şey, biz ülkemizin hakkını, menfaatini koruma konusunda caydırıcılık esastır diyoruz modern anlamda, modern ifadesiyle. Bunun için de personel ve donanımıyla etkin, caydırıcı ve saygın ordumuza her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğunu görüyoruz, biliyoruz. İşte, bu kanun teklifi ve diğer çalışmalarla Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme çalışmalarımız devam etmekte. Yeni yüzyılda hedefimiz 85 milyon tek yürek, tek yumruk olarak büyük ve güçlü Türkiye'nin oluşması, gerçekleşmesi için çalışmaktır. Bir tarafta devletimizin bekası, diğer tarafta da 85 milyon vatandaşımızın, milletimizin refahı ve güvenliği; amacımız budur."

TSK'nın PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Akar, en kıdemsizinden en kıdemlisine kadar personelin gece gündüz demeden her türlü arazi ve hava şartında başta terörle mücadele olmak üzere kahramanlık ve fedakarlıkla verilen görevleri yerine getirdiğini kaydetti.

Terörü, tehlikeyi kaynağında, sınır ötesinde bertaraf etme stratejisiyle Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde operasyonların da aralıksız devam ettiğini belirten Akar, "Burada altını çizeceğim husus, tek hedefimiz teröristler. Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız ancak Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmakta da kararlıyız. Bu bataklık kurutulmadan bu iş bitmez. Bundan da Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, 85 milyon kazanacaktır." diye konuştu.

Akar, uluslararası hukuka uygun şekilde faaliyetler gerçekleştirilirken masum insanlara, yapılara, çevreye zarar gelmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterildiğini vurguladı.

Türkiye'nin Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta sorunların daima barışçıl çözümünden yana olduğunu ifade eden Akar, "Ancak Kıbrıslı kardeşlerimizin ve kendi hak ve menfaatlerimizi korumakta da azimli, kararlı Allah'a çok şükür buna da muktediriz. Hiçbir oldubittiye izin vermedik bugüne kadar, bundan sonra da vermeyeceğiz. Ayrıca Azerbaycan, Libya, Somali ve diğer dost ve kardeşlerin haklı davasına her türlü desteği verdik, vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

- "ALTAY TANKININ SERİ ÜRETİMİ BAŞLAMIŞTIR"

Parası verildiği halde alınamayan birçok silah, araç gereç ve mühimmatın yapılır hale geldiğini anlatan Akar, "Hafif silahlar, obüsler, İHA'lar, SİHA, TİHA'lar, Kızılelmalar, silahlı helikopterler, gemiler, gemi topu, yeni TCG Anadolu ve çok şükür uzunca süre tartıştığımız Altay tankının da seri üretimi başlamıştır. Yerli ve milli savunma sanayisi bizim değil, sizin değil; bütün Türkiye'nin, 85 milyonun gururudur. Sonuç olarak geldiğimiz noktada artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir Türkiye var, bunun da herkes tarafından bilinmesi lazım." diye konuştu.

Akar, daima etkin ve güçlü, tüm sınamalara hazır olunması gerektiğini belirterek, bu yasa teklifinin ana gayesinin de bu olduğunu kaydetti. Akar, özlük haklarıyla ilgili de şöyle konuştu:

"Başta emekli astsubay, kıdemli başçavuşlar ile kıdemli binbaşılar olmak üzere, özlük haklarının iyileştirilmesi maalesef bu aşamada mümkün olamamıştır. Ancak emekli muvazzaf personelimizin her türlü övgü, ödül ve desteğe layık olduğu bilinciyle, mesleki tazminatlar hususunun yakın takipçisi olduğumuz bilinmelidir. Sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay, subay, general, amiral ile sivil işçi ve sivil memurlar ve bunların emeklilerinin imkanlarının iyileştirilmesi için her fırsatta gayret gösteriyoruz."