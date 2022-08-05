İsmail Demir o ülkelere resti çekti: Yapacağız

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'ye ambargo uygulayan ülkelere ilişkin olarak net cevap verdi.

Katıldığı televizyon programında önemli açıklamalar yapan Demir şunları ifade etti:

"BİZ AMBARGOLARA TAKILMIYORUZ"

İngiltere'yle iyi bir noktaya gelmiştik. İsveç Finlandiya konusunda bizim ajandamızda çok büyük bir madde yok, bizi kısıtlayan. Orada da onun sonuçlarını yavaş yavaş göreceğiz. Genelde bir yumuşama olduğu söylenebilir ama aslında anons edilmiş resmi ambargodan çok ki bazı şirketler bunu bir yavaşlatma geciktirme süreci var. Kendi içinde devam ediyor. Biz ambargo kısmına takılmıyoruz, bakmıyoruz. Çünkü belki her kısıtlama bizim için işaret fişeği anlamı taşıyor. Buradaki gençlerimizde de de oluşturduğumuz ruh bu. Biz yapabiliriz, verilmeyen herhangi bir ürün veya sistem için çok dertlenmemize gerek yok. Bunu oluşturacak, yapacak kadrolar burada, irade burada, eninde sonunda yaparız. Bazı konularda tecrübemiz eksik olabilir. Onu da yaptıkça tamamlarız. Günün sonunda bu işi başarırız. Ambargo ya da yavaşlatma yapan ülkelere mesajımız sürekli şu:

Bu sadece iyi görünen ilişkileri bozmaya bazen de bazılarının art niyetlerinin ortaya çıkmasına yol açan bir mecra oluyor. Biz de bu art niyeti ve ilişki seviyesini bir yere not ederiz. Zamanı geldiğinde biz de ona göre davranırız diyoruz ama bu bizi asla yolumuzdan döndürmez.

"SİPER'LE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ İYİ GİDİYOR"

Siper'i aşamalandırdık, bunu söylemiştik. Nihai Siper füzemizin yolcuğumuzda testler yapıyoruz. Malumunuz bu tür sistemler çok sayıda testle kendisini ispatlamalı ve kalifiye olmalı. O süreç devam ediyor. Test sürecimiz kendi mecralarında ilerliyor, test süreçlerimiz başarılı. İnşallah belirlenen takvimde blok 0 blok 1 başlatacağız. Siper de kendi içinde aşama aşama belli olgunluğa doğru gidecek ki dünyada diğer ileri hava savunma sistemlerimin hepsinde bu tür bir aşama aşama gidiş söz konusu. Biz de bu yoldan geçmiş olacağız. Ama Siper'le ilgili gerçekten çalışmalarımız iyi gidiyor, şirketlerimizi tebrik ediyorum. Belirli menzilleri aşa aşa yolumuza devam ediyoruz.

"O TAMAMLANDI"

Tanımlama çalışması yapmıştık. O çalışmanın da amacı üç ülkenin ihtiyaçlarıyla ilgili bir çalışma yapmak, Türkiye'nin ihtiyacının nereye konumlandığını analiz etmek ona göre bir yol haritasıyla iş birliği yapmak idi. O tamamlandı. Yol haritamızın ne olacağı aşağı yukarı teknoloji anlamında ondan sonrası da konuşageldiğimiz belirli aşamaları içeren konsorsiyum ortaklığını da içeren bir zincir vardı. Bunun tamamlanmasıyla ilgili aynı noktadalar ise biz de aynı noktadayız. Net bir temas şu anda olmadı tabi. Biraz da vakit erken. Şirketlerle bu konuda daha önce belirlediğimiz yol haritasındaki aşamaları nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda konuşmaya hazırız.

İNGİLTERE'YLE İŞBİRLİĞİ

Hava gücü konusunda Milli Muharip Uçak hedefimiz var ama araya koyacağımız Kızılelma, Kızılelma'nın 1-2 modeli. Hürjet devreye girece. Bunlar kendi ölçeğinde önemli güç çarpanı oluşturacak hava araçları olacak. MMU konusunda İngiltere ile işbirliği kendi içinde çok cüzi bir mühendislik desteği veriyor idi. O destek süreci belli bir aşamada bitecekti. Onun devamıyla ilgili karşılıklı iyi niyet beyanları var ama desteğin niteliği nasıl bir çerçeve oluşturulacağının konuşulması gerekiyor. Bunu yaptık. Bunu bizim istediğimiz mecraya oturması durumunda işbirliği devam eder ama işbirliği kendi içinde çok cüzi bir işbirliği. Çünkü İngiltere zaten kendi içinde projeler başlatmış durumda. Bize çok büyük bir destek gücünün olacağını sanmıyoruz. Konuşmakta fayda var. Şunu da belirteyim. Muhtaç değiliz. Olmasa da olur mu ama belirli bir iyi niyet çerçevesi olursa iyi olur. Biz 5 sene önce önerdik. Çok netlerdi. Olmayacağını söylediler. Biz de yoksa yok dedik. Bu kadar basit.