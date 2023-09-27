Türk savunma sanayisinin ülkenin özgün platformlarýna kazandýrdýðý yerli çözümlere Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi eklendi.



AA muhabirinin aldýðý bilgiye göre, Türk savunma sanayisi ürünlerindeki yurt dýþý baðýmlýlýðýný en aza indirmek için yürütülen çabalarýn birinden daha önemli kazanýmlar elde edildi.

Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinde kullanýlmak üzere Kanada'dan tedarik edilirken kýsýtlama getirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi için yerlileþtirme faaliyeti yürütüldü.

Cumhurbaþkanlýðý Savunma Sanayii Baþkanlýðý (SSB) koordinasyonundaki çalýþmalar kapsamýnda Mayýs 2021'de STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AÞ ile Altýnay Savunma Teknolojileri arasýnda imzalanan Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi Yerlileþtirme ve Tedariki Projesi'nde son aþamaya geçildi.

Nisan ayýnda tersaneye teslimatý gerçekleþtirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi'nin ilk milli fýrkateyn TCG Ýstanbul üzerinde kurulumu ve entegrasyonu Ýstanbul Tersane Komutanlýðý desteðiyle yapýldý. Sistemin liman kabul testleri de SSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý ve STM temsilcilerinin eþliðinde tamamlandý.

Altýnay Savunma Teknolojileri ve STM tarafýndan aðustos ayý içinde "Ýlk Çalýþtýrmaya Hazýrlýk Testleri" gerçekleþtirildi. Bu testler kapsamýnda sistem gemi üzerinde ilk kez çalýþtýrýldý ve tüm fonksiyonlar detaylý bir þekilde doðrulandý.

"Ýlk Çalýþtýrmaya Hazýrlýk Testleri" sonrasýnda SH-70 Sea Hawk helikopterinin yaklaþmasýyla ilk helikopterli testler yapýldý. Sistem baþarýlý bir þekilde SH-70 helikopterinin konumunu saptadý ve Helikopter Yakalama Aracý ile helikopteri takip etti.

"Liman Kabul Testleri" sýrasýnda sistemin tüm fonksiyonlarý test edildi ve doðrulandý. Testler sonucunda yerli olarak geliþtirilen sistemin SH-70 Sea Hawk helikopterini indirmek için hazýr olduðu ispatlandý. Testlerin son aþamasýnda SH-70 Sea Hawk helikopteri gemiye yanaþacak ve sistemin saðladýðý görsel iniþ desteðiyle güverte üzerine inecek. Helikopter daha sonra sistem tarafýndan emniyete alýnýp hangara transfer edilecek.

- HELÝKOPTERLER EMÝN ELLERDE



Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi, helikopterlerin gemiye güvenle inmesini, sabitlenmesini ve hangara çekilmesini saðlayacak donanýmlara sahip bulunuyor.

Kamera ve helikoptere monte edilmiþ lazer sistemi gibi alt bileþenlerden yararlanýlan sistemde, görüntü iþleme ile helikopterin konumu hesaplanýyor. Hesaplanan bu veriler çabuk yakalama aracý vasýtasýyla helikopterin doðru bir açýda tutulmasýný saðlýyor. Helikopter iniþ yaparken çabuk yakalama aracý pençesi ani bir hareketle helikopteri yakalýyor. Tüm bu iþlemler sýrasýnda iniþ alanýnda personel bulunmasýna gerek kalmýyor. Tek personel kontrol noktasýndan süreci yürütebiliyor.

"Rekor sürede" göreve hazýr hale getirilen sistem, envantere girecek yeni gemilerde de yerini alacak, milli gemilerdeki yerlilik oranýný artýracak, savunma sanayisinin ihracat kalemleri arasýna katýlacak.