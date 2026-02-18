Günümüz teknolojilerinde artan rekabet, birçok savaş uçağının hangi özelliklere sahip olduğunu yeniden gündeme getiriyor. Bunlardan Rus yapımı Mikoyan MiG-35 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üretimi F-35 Lightning II savaş uçakları, özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında en çok merak edilen platformlar arasında yer aldı. Her iki uçak da potansiyel ve güç bakımından dikkat çekiyor. Ancak bu iki savaş uçağından hangisinin daha üstün olduğu sorusu öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

HANGİ SAVAŞ UÇAĞI DAHA İYİ?

ABD'de kaleme alınan bir makalede, MiG-35'in gelişmiş bir radar sistemiyle donatıldığı ve farklı silahları taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilirken; özellikle motor gücü ve gizlilik kabiliyeti açısından Amerikan F-35 Lightning II'nin gerisinde kaldığı ifade edildi.

Rusya'nın süregelen kaynak kısıtlamaları dikkate alındığında, MiG-35'in seri üretiminin devam etmesinin pek olası görünmediği vurgulandı.

F-35'lerin askeri üsse inmesi an meselesi Rus kaynaklı değerlendirmelerde MiG-35 her ne kadar "beşinci nesil" bir platform olarak tanıtılsa da, uçağın abartıldığı ölçüde üstün olmadığı yönünde yorumlar paylaşıldı.

Moskova'nın başlangıçta üretmeyi planladığı 37 adetlik hedefe karşın yalnızca altı uçağın üretilebildiği aktarıldı. Rus Hava Kuvvetleri MiG-35'i ilk kez 2022 Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergiledi; fuarda ayrıca Su-35, Su-57 ve Su-34 platformları da yer aldı.

Makalede, Kremlin'in MiG-35'i Çin'in Chengdu J-20'si ve ABD'nin F-35 Lightning II savaş uçaklarıyla aynı seviyede göstererek potansiyel yabancı müşterileri ikna etmeyi amaçladığı, ancak platformun henüz ihraç edilmediği bilgisine de yer verildi.

MİG-35'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 17,3 metre

Yükseklik: 4,7 metre

Kanat açıklığı: 12 metre

Kanat alanı: 41 metrekare

Boş Ağırlığı: 11.000 kg

Maks Kalkış Ağırlığı: 24.500 kg

Servis tavanı: 17.000 metre

Hız: 2.100 km/sa

Motor: 2 × Turbofan Klimov RD-133

İtiş Gücü: 81.4 kN

F-35'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: 1

Uzunluk: 15,7 metre (52 ft)

Yükseklik: 4,38 metre (14,4 ft)

Kanat açıklığı: 10,7 metre (35 ft)

Kanat Alanı: 42,7 metrekare (460 ft2)

Yüklü ağırlığı: 22.471 kilogram (49.540 lb)

Azami Kalkış Ağırlığı: 31.751 kilogram (69.999 lb)

Azami hız: 1,6+ Mach (1.932 km/h)

Menzil: A: 2.200 km; B: 1.667 km; C: 2.593 km (Dahili yakıt ile birlikte)

Servis Tavanı (Azami irtifa): 60,000 ft (18,288 m)[234]

Tırmanış değeri: 40.000 fit/dak. (200 m/sn). (tahmini)