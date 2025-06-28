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Savunma

Amerikan F-5'i yerine Türk jetini seçtiler: AB ülkesi ile 1,3 milyar euroluk işbirliği

Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarını yakından takip eden Avrupa ülkeleri iş birliği için temaslarını sürdürüyor. İspanya, envanterindeki Amerikan F-5M uçaklarının yerini alacak Türkiye üretimi HÜRJET eğitim uçağı programı için 1,375 milyar avroluk bir yatırım yapacağını duyurdu.

IHA28 Haziran 2025 Cumartesi 17:12 - Güncelleme:
Amerikan F-5'i yerine Türk jetini seçtiler: AB ülkesi ile 1,3 milyar euroluk işbirliği
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İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Senato'nun Savunma Komitesi'nde yakın zamanda onaylanan Güvenlik ve Savunma Planı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Robles, 14 Mayıs'ta düzenlenen İspanya Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı FEINDEF kapsamında, Airbus liderliğinde yaklaşık 15 İspanyol şirketin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Hürjet programının sanayi planına imza attığını belirtirken, bu anlaşmanın 1,3 milyar euro tutarında bir yatırım içerdiğini bildirdi. İspanya Savunma Bakanı, yaptığı açıklamada "Bu programla birlikte savaş ve taarruz pilotlarımızın en iyi eğitimi almaya devam etmeleri garanti altına alınacak" dedi. Robles, her ne kadar projenin temelini Türk Hürjet oluştursa da, yapılan anlaşmanın bu uçağın İspanyol versiyonunun ortak geliştirilmesini hedeflediğini vurguladı.

AB ÜLKESİ İLE 1,3 MİLYAR EUROLUK İŞBİRLİĞİ

Robles'in açıklamasına göre, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri, Badajoz şehrindeki Talavera la Real Hava Üssü'nde konuşlu 23. Filo'daki mevcut F-5 uçaklarının yerini alacak ilk 6 savaş pilotu eğitim uçağını 2028 yılında teslim alacak. Tahminlere göre, diğer 12 uçağın teslimatı ise 2029 yılında yapılacak. Programın özellikle başkent Madrid ile İspanya özerk toplulukları Endülüs, Castilla-La Mancha, Bask Bölgesi ve Extremadura'da etkili olacağı, yaklaşık 2,8 milyon euroluk bir ekonomik etki sağlayacağı ve 792 kişilik istihdam oluşturacağı öngörülüyor.

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