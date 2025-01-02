TUSAŞ'ın özgün projesi olarak 2017 yılında çalışmalara başlanan ve Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 25 Nisan 2023 tarihinden itibaren 10 kez uçuş gerçekleştirdi. HÜRJET'in ikinci prototipi ise geçtiğimiz Kasım ayında ilk başarılı uçuşa imza attı.

Savunma Sanayi Başkanlığı raporlarında HÜRJET'in sözleşme kapsamında ilk teslimatının 2027 yılında yapılacağı belirtiliyor. Söz konusu raporda, 2027 yılında 4 adet Blok-0 ve 2028-2029 yıllarında aynı konfigürasyona sahip 12 adet Blok-1 uçaklarının teslimatının öngörüldüğü bildirildi.

HÜRJET'in ABD yapımı Northrop T-38 Talon'un yerini alması ve Türkiye'nin büyük F-16 filosunu desteklemesi amaçlanıyor. Türk HÜRJET'lerinin İtalyan Alenia Aermacchi M-346 Master, Amerikan Boeing-Saab T-7 Red Hawk ve Güney Kore yapımı KAI T-50 Golden Eagle'a ciddi şekilde rakip olması bekleniyor.

İSPANYA HÜRJET'İ SEÇTİ

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, geçtiğimiz günlerde Türkiye ve İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik mutabakat zaptının imzalandığını açıklamıştı. Görgün, anlaşmayı tarihi olarak nitelendirmiş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu önemli anlaşma, Türkiye'nin bağımsız teknolojiler geliştirme hedefinin bir göstergesi olduğu kadar, dost ve müttefik ülkelerle güçlü iş birliğinin de bir nişanesidir. Başarılarla dolu bu sürece emek veren tüm SSB birimlerimizi, TUSAŞ'ımızın değerli ekibini, törene Başkanlığımız adına katılan T.C. Madrid Büyükelçimizi ve TSK Ataşemizi yürekten kutluyorum. Türkiye, vizyoner liderliğin rehberliğinde savunma sanayiindeki gücünü dünya çapında pekiştirmeye devam edecek. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını dilerim."