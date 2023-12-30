ANKA-3 fark edildiğinde çok geç olacak!

TUSAŞ, tarafından geliştirilen Anka-3 insansız savaş uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, "Gözükmeyecek! Fark edildiğinde çok geç olacak. Delta kanat yapısıyla birlikte sert tırmanışları ve dalış manevralarını kolaylıkla yapabilecek. 10 saatlik havada kalış süresiyle keşif, gözetleme ve istihbarat sağlayabilecek." denildi.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka-3 insansız savaş uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

"FARK EDİLDİĞİNDE ÇOK GEÇ OLACAK"

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuşun görüntülerine yer verilirken, "Gözükmeyecek! Fark edildiğinde çok geç olacak. Delta kanat yapısıyla birlikte sert tırmanışları ve dalış manevralarını kolaylıkla yapabilecek." denildi.

10 SAAT HAVADA KALABİLECEK

Açıklamada, "10 saatlik havada kalış süresiyle keşif, gözetleme ve istihbarat sağlayabilecek. Türkiye'nin gücüne güç katacak insansız savaş uçağı ANKA III artık gökyüzünde..." ifadeleri kullanıldı.

Gözükmeyecek!

Fark edildiğinde çok geç olacak.



Delta kanat yapısıyla birlikte sert tırmanışları ve dalış manevralarını kolaylıkla yapabilecek.



10 saatlik havada kalış süresiyle keşif, gözetleme ve istihbarat sağlayabilecek.



Türkiye'nin gücüne güç katacak insansız savaş... pic.twitter.com/dC0xBgivGe — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) December 29, 2023

1 SAAT 10 DAKİKA HAVADA KALDI

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız hava aracı, ilk uçuşunda 1 saat 10 dakika havada kaldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen ANKA-3 projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı (İHA) olan ANKA-3, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

HÜRKUŞ DA EŞLİK ETTİ

ANKA III'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürdü. 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA-3, 150 knot hıza çıktı. Saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA-3, bu uçuşta pisti pas geçme testini de gerçekleştirdi. ANKA-3'ün uçuşuna Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ temel eğitim uçağı ve ANKA insansız hava aracı eşlik etti.

"DÜŞMANINI GÖREN BİR İHA'MIZ VAR ARTIK"

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, uçuşa ilişkin "Hayırlı uğurlu olsun. Allah ülkemizi korusun şimdi gökyüzünde düşmanın göremediği ama düşmanını gören bir İHA'mız var artık. Allah bahtını açık etsin." değerlendirmesinde bulundu.