İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2023 Cumartesi / 18 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

ANKA-3 fark edildiğinde çok geç olacak!

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA-3 İnsansız Hava Aracı önemli bir aşamayı başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise ANKA-3'ün özelliklerine dikkat çekildi.

30 Aralık 2023 Cumartesi 08:29 - Güncelleme:
ANKA-3 fark edildiğinde çok geç olacak!
ABONE OL

TUSAŞ, tarafından geliştirilen Anka-3 insansız savaş uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, "Gözükmeyecek! Fark edildiğinde çok geç olacak. Delta kanat yapısıyla birlikte sert tırmanışları ve dalış manevralarını kolaylıkla yapabilecek. 10 saatlik havada kalış süresiyle keşif, gözetleme ve istihbarat sağlayabilecek." denildi.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka-3 insansız savaş uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

"FARK EDİLDİĞİNDE ÇOK GEÇ OLACAK"

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuşun görüntülerine yer verilirken, "Gözükmeyecek! Fark edildiğinde çok geç olacak. Delta kanat yapısıyla birlikte sert tırmanışları ve dalış manevralarını kolaylıkla yapabilecek." denildi.

10 SAAT HAVADA KALABİLECEK

Açıklamada, "10 saatlik havada kalış süresiyle keşif, gözetleme ve istihbarat sağlayabilecek. Türkiye'nin gücüne güç katacak insansız savaş uçağı ANKA III artık gökyüzünde..." ifadeleri kullanıldı.

1 SAAT 10 DAKİKA HAVADA KALDI

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız hava aracı, ilk uçuşunda 1 saat 10 dakika havada kaldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen ANKA-3 projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı (İHA) olan ANKA-3, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

HÜRKUŞ DA EŞLİK ETTİ

ANKA III'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürdü. 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA-3, 150 knot hıza çıktı. Saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA-3, bu uçuşta pisti pas geçme testini de gerçekleştirdi. ANKA-3'ün uçuşuna Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ temel eğitim uçağı ve ANKA insansız hava aracı eşlik etti.

"DÜŞMANINI GÖREN BİR İHA'MIZ VAR ARTIK"

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, uçuşa ilişkin "Hayırlı uğurlu olsun. Allah ülkemizi korusun şimdi gökyüzünde düşmanın göremediği ama düşmanını gören bir İHA'mız var artık. Allah bahtını açık etsin." değerlendirmesinde bulundu.

  • ANKA-3
  • savunma sanayii

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.