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Savunma

ANKA-3 yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek!

ANKA-III'ün test pilotu İbrahim Bayram, testlerin başarılı olduğunu belirterek, 'Yakın zamanda inşallah hem Türkiye'deki silahlı kuvvetlerimize hem yurt dışına büyük oranda satacağımızı düşünüyoruz” dedi.

IHA26 Nisan 2024 Cuma 10:15 - Güncelleme:
ANKA-3 yakın zamanda TSK'nın envanterine girecek!
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Türkiye'nin savunma sanayii alanında önemli projelerinden birisi olan ANKA-III'ün test pilotu İbrahim Bayram, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. İnsansız hava aracı pilotluğunun detaylarını anlatan Bayram, adeta ANKA-III'ün içindeymiş gibi uçtuklarını dile getirdi.

"TESTLERİNE DEVAM EDİYORUZ, BAŞARILI GİDİYOR"

Pilot İbrahim Bayram, "ANKA-III aslında TUSAŞ'ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ANKA, daha sonrasında Aksungur ve takibinde de ANKA-III olarak ortaya çıkardığı yeni bir ürün. Bütün diğer ürünlerde kazandığı tecrübenin üzerine katarak koyduğu son gelişmiş ürünümüz ve semalarda yerini almaya hazırlanıyor. Testlerine devam ediyoruz, başarılı gidiyor testler. Yakın zamanda inşallah hem Türkiye'deki silahlı kuvvetlerimize hem yurt dışına büyük oranda satacağımızı düşünüyoruz" dedi.

"ANKA, AKSUNGUR VE ANKA-III HER ÜÇÜ DE SADECE TEK PİLOTLA UÇUŞA MÜSAİT DURUMDA"

ANKA-III'ün ilk uçuşunda güvenlik önlemlerinin hat safhada olduğuna dikkati çeken Bayram, "Normal şartlar altında uçaklarımız ANKA, Aksungur ve ANKA-III her üçü de sadece tek pilotla uçuşa müsait durumda. Ancak biz buradaki test uçuşlarını da emniyet gerekçelerinden dolayı genelde iki test pilotuyla birlikte yapıyoruz. ANKA-III'ün ilk uçuşunda ise yine emniyeti arttırmak amaçlı ve çeşitli görevlerden dolayı da 4 tane test pilotuyla birlikte yaptık. İlk uçuşu olduğu için, çok önem verdiğimiz bir uçuş olduğu için 4 test pilotuyla birlikte yaptık. Hedefimiz şöyle; test uçuşlarında yavaş yavaş zarf açarak gidiyoruz. Dolayısıyla daha işin çok başındayız. Ama hızlı bir şekilde ilerleyerek kısa sürede ülkemizin güvenliğine katkı sağlayacak şekilde, semalarımızda görecek şekilde testlerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"UÇAĞIN İÇİNDEYMİŞİZ GİBİ UÇAĞI KULLANIYORUZ"

Adeta yerde uçtuklarını söyleyen Bayram, "Biz İHA pilotu olarak buradaki test pilotlarımızın tamamı insanlı uçaklarda da görev almış pilotlarız. Dolayısıyla hem insanlı hem de insansız uçaklarda tecrübemiz var. İnsansız hava aracı pilotunu da şöyle tarif edebilirim; aslında uçağın içindeymişiz gibi uçağı kullanıyoruz ama içinde değiliz. Sadece kokpitimiz yerde. Uçuşun fiziksel koşullarını yaşamıyoruz. Bunun dışındaki her şey hemen hemen normal pilotlukla aynı" diye konuştu.

"BÜTÜN PİLOTLARIMIZIN DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ'NÜ KUTLARIM"

Pilotlar Günü dolayısıyla bir mesaj da veren Bayram, "Bütün Türkiye'de ve dünyada havacılığa gönül vermiş bütün pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü'nü kutlarım. Umarım burada yaptığımız çalışmalar ülkemizin güvenliği, Türk milletinin bekası açısından istenilen noktalara gelir" dedi.

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