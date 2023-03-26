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Savunma

ANKA İHA milli baz istasyonu ULAK 4,5G ile uçtu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ANKA İHA'nın milli baz istasyonu ULAK 4,5G ile ilk test uçuşunu gerçekleştirdiğini bildirdi.

IHA26 Mart 2023 Pazar 14:13 - Güncelleme:
ANKA İHA milli baz istasyonu ULAK 4,5G ile uçtu
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Milli baz istasyonu Ulak, milli İHA ANKA üzerinden ilk kez 4.5G hizmeti verdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Ulak ve TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen çalışma ile ANKA İHA platformuna yerli ve milli 'Ulak 4.5G Baz İstasyonu' pod içerisinde entegre edildi ve ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Ulak, Turkcell ve Türk Telekom ortak çalışması ile Türksat uydusu aracılığıyla operatör networkü üzerinden ses (VoLTE), video ve data aktarımı başarı ile sağlandı. ANKA İHA platformuna entegre Ulak 4.5G baz istasyonu testlerde alçak ve orta irtifada kesintisiz 4.5G mobil haberleşme imkanı sundu. Baz istasyonunun yüksek irtifa testleri ise devam ediyor. Projede anten NETA firması, elektronik birimler ise NETAŞ ve UDEA firmaları tarafından sağlandı.

İHA'ların kanat altına entegre edilen baz istasyonları sivil, kamu ve askeri tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte tasarlandı. Hayata geçirilen bu proje ile afet veya acil durumlarda iletişim mahrumiyeti olan bölgelerle koordinasyon sağlanıp, hızlı şekilde tedbir alınabilecek. Acil durumlarda istihbarat, gözetleme ve keşif hizmetlerinin yanı sıra Ulak 4.5G çözümü, baz istasyonu olarak da kullanılacak. IHA 4.5G sistemi sadece bir operatöre değil, tıpkı Evrensel Projesi'ndeki gibi tek baz istasyonu ile aynı anda 3 operatöre de hizmet verebilecek kabiliyete sahip.

  • İsmail Demir
  • ANKA İHA
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