TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III'ün ilk mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirmesi Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

ANKA III HEDEFİ 12'DEN VURDU

İlk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştiren ve test uçuşlarına devam eden ANKA III'e askeri amaçlı kullanımı kapsamında silah taşıma kabiliyeti kazandırılması amacıyla mühimmat montaj faaliyetleri başlatıldı.

Kanat altına ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm kiti yerleştirildi.

ASELSAN tarafından üretilen Aselflir 500 Elektro Optik Kamera takılı olan ANKA III, mühimmatlı taksi ve mühimmatlı uçuş test faaliyetleri sonrasında bu kez atış faaliyeti için harekete geçti.

İlk uçuşunun akabinde testlerine hızlı bir şekilde devam eden ANKA III İnsansız Hava Aracı, gerçekleştirdiği mühimmatlı uçuş testinin akabinde bir kez daha havalandı. Mürted Hava Üssü'nden 08.30'da kalkışını gerçekleştiren ANKA III, Acıkır Atış Sahasına ulaştı. Hedefe atışını gerçekleştiren ANKA III, atış testini başarıyla tamamladı.

YUNANİSTAN'DA GÜNDEM ANKA III



ANKA III'ün ilk mühimmat atışında hedefi 12'den vurması Yunanistan'da ses getirdi. Yeni bir başarıya daha imza atan ANKA III'ü yakından takip eden Yunan medyası, test atışlarına ilişkin detaylara yer verdi.

Haberde, "Jet motoru ve geliştirilmiş gizlilik (stealth) özelliklerini dahili silah depolarıyla birleştiren uçak, bölgede türünün en gelişmiş sistemlerinden biri haline geldi" denildi.

ANKA III'E TAARRUZ ÖZELLİĞİ



Turbofan motora ve yaklaşık yedi ton kalkış ağırlığına sahip ANKA III, test faaliyetlerinin tamamlanmasının akabinde 40 bin feet irtifada görev yapabilecek ve 0.7 mach sürate ulaşabilecek. ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlarının yanı sıra taarruz amaçlarıyla da kullanılacak.

Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA III sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek.