Anka-III korkusu Yunanistan'ı gittikçe sarmaya başladı.

Anka-III'ü manşete taşıyan Yunan basını, Türkiye'nin Ege'de Atina'ya şantaj yapmak istediğini iddia etti.

ANKA-III'Ü RADARA ALDILAR

Türkiye'nin füze, radar ve elektronik harp sistemleriyle donatılacak yeni tip insansız hava araçları üretmesiyle birlikte Ege ve Doğu Akdeniz'deki savaş taktiklerini büyük ölçüde değiştirdiği ifade edildi.

Türkiye'nin ana hedefinin Ege'de stratejik hakimiyet sağlamak olduğu ileri sürüldü.

Füze kullanan Türk SİHA muharebe filolarının muhtemel bir Türk-Yunan askeri çatışması durumunda, Yunan hava savunmasını ve karargah-mühimmat depoları vb.) etkisiz hale getirmeye çalışacak.

Yunanistan'ın karargah-mühimmat depolarının muhtemel bir Türk-Yunan askeri çatışması durumunda füze kullanan Türk SİHA muharebe filoları tarafından hedef olacağından bahsedildi.

Milli gururumuz ANKA III'ün ilk mühimmatlı uçuşuna ilişkin detaylar haberde yer aldı.

ANKA III'ün Türkiye'nin süpersonik saldırı uçağı geliştirme hedefinin bir parçası olduğu vurgulandı.

İstihbarat, gözetleme ve keşif yeteneğine sahip olacağının altını çizen Yunan basını, "ANKA III hassas güdümlü mühimmat taşıyabilir ve elektronik harp operasyonlarını yürütebilir. Muhtemelen yer istasyonları tarafından yönetilecek olsa da, otonom olarak uçabilecek ve görevleri yerine getirebilecek. Kesin olan şu ki, bu gelişme Yunan ve Rum tarafına bir an önce çözüm bulma konusunda baskı yapacaktır. Çünkü Türkler nereye gittiklerini biliyor" ifadelerini kullandı.