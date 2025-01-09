TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ANKA, 15.000 feet'ten hedefi tam isabetle vurdu! Bu yalnızca bir atış değil, milletimizin inancının, azminin ve gücünün gökyüzündeki gücüdür.

ROKETSAN'ın millî füzesi L-UMTAS ile gerçekleştirilen bu başarı, mühendislerimizin gecesini gündüzüne katarak inşa ettiği bir gurur tablosudur. Mühendislik kabiliyetimizin büyük bir kanıtı olan başarımızla gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada adımızı daha da yukarı taşıyor, her başarımızda Türkiye'nin gücünü göklere yazıyoruz. Yerli ve millî teknolojimizin gücüyle daha da yükseğe çıkmaya devam ediyoruz!

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