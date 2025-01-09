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Savunma

ANKA'dan milli füze ile büyük başarı: Hedef tam 12'den vuruldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türk savunma sanayisinin özgün İHA'larından ANKA'nın 15.000 feet'ten hedefi ROKETSAN'ın millî füzesi L-UMTAS tam isabetle vurduğunu duyurdu.

9 Ocak 2025 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
ANKA'dan milli füze ile büyük başarı: Hedef tam 12'den vuruldu
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TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ANKA, 15.000 feet'ten hedefi tam isabetle vurdu! Bu yalnızca bir atış değil, milletimizin inancının, azminin ve gücünün gökyüzündeki gücüdür.

ROKETSAN'ın millî füzesi L-UMTAS ile gerçekleştirilen bu başarı, mühendislerimizin gecesini gündüzüne katarak inşa ettiği bir gurur tablosudur. Mühendislik kabiliyetimizin büyük bir kanıtı olan başarımızla gurur duyuyoruz. Uluslararası arenada adımızı daha da yukarı taşıyor, her başarımızda Türkiye'nin gücünü göklere yazıyoruz. Yerli ve millî teknolojimizin gücüyle daha da yükseğe çıkmaya devam ediyoruz!

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