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Savunma

'Ankara ile bazı projelerimiz var' diyerek duyurdular! Ordularını modernize etmek için tercihleri Türkiye oldu

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Ankara'da yaptıkları anlaşmayla 60 personelin helikopter pilotluğu için eğitim alacağını ifade ederek 'Türkiye ile birkaç projemiz daha var. 4 Kirpi II ve 6 Bayraktar TB2'nin teslimatı konusunda bir anlaşma imzaladık ve bunlar müzakere aşamasında' ifadelerini kullandı.

AA26 Kasım 2024 Salı 17:47 - Güncelleme:
'Ankara ile bazı projelerimiz var' diyerek duyurdular! Ordularını modernize etmek için tercihleri Türkiye oldu
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Bakan Helez, 19'uncusu kutlanacak Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla organize edilecek etkinlikler için Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gojko Knezevic ile basın toplantısı düzenledi.

Helez, buradaki konuşmasında, ülkede doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde ordunun önemli işler yaptığını söyledi.

"ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRDÜK"

Ülke genelinde büyük orman yangınları yaşandığını dile getiren Helez, "Bu bizim birincil hedefimiz değil ancak belediye, kanton, entite ve hatta devlet düzeyinde sivil savunmalar olmasına rağmen yangınların söndürülmesi talepleri ordumuza ulaştı. Ülke genelinde 16 şehirde çıkan orman yangınlarını söndürdük." dedi.

60 PERSONEL ANKARA'DA EĞİTİM ALACAK

Helez, Ankara'da yaptıkları anlaşmayla 60 personelin helikopter pilotluğu için eğitim alacağını, ABD'den yeni helikopter alımı konusunda da görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

"TÜRKİYE İLE BİRKAÇ PROJEMİZ DAHA VAR"

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek ve orduyu modernize etmek için çalıştıklarını belirten Helez, "Türkiye ile birkaç projemiz daha var. 4 Kirpi II ve 6 Bayraktar TB2'nin teslimatı konusunda bir anlaşma imzaladık ve bunlar müzakere aşamasında." ifadesini kullandı.

10 YENİ PROJE UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Bakan Helez, ordunun modernizasyonu için 2024 yılında 9 milyon avro değerinde çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini, 10 yeni projenin de uygulanmasına başlayacaklarını söyledi.

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