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Savunma

Ankara'da tarihi gün! Milli Muharip Uçak ve Atak-2'ye yeni isim

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesinde bugün tarihi bir güne imza atılacak. Türk mühendis ve teknisyenlerinin bir süredir üzerinde çalıştığı uçak, helikopter ve insansız savaş uçağı projeleri 'İstikbalin Yüzyılı Lansmanı' programıyla kamuoyu önüne çıkacak. Milli Muharip Uçak ile Atak-2 helikopterine verilecek isimler de bugün açıklanacak.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 08:18 - Güncelleme:
Ankara'da tarihi gün! Milli Muharip Uçak ve Atak-2'ye yeni isim
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Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü ve önemli kilometre taşlarını geride bırakan milli projeleri için görkemli bir tanıtım gerçekleştirilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin Kahramankazan'daki yerleşkesinde bugün Türk havacılık sanayisi açısından tarihi bir güne imza atılacak.

Türk mühendis ve teknisyenlerinin bir süredir üzerinde çalıştığı uçak, helikopter ve insansız savaş uçağı projeleri "İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla kamuoyu önüne çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törende Cumhuriyetin 100. ve Türk Havacılık Uzay Sanayiinin kuruluşunun 50. yılında hayata geçirilen özgün havacılık ürünleri Milli Muharip Uçak, HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 tanıtılacak.

Törende Milli Muharip Uçak (MMU) ile Atak-2 helikopterine verilecek isimler de açıklanacak.

Söz konusu projelerde son dönemde önemli kilometre taşları geride bırakıldı.

Türkiye'nin en büyük teknoloji projesi Milli Muharip Uçak, motor çalıştırarak hangardan çıktı.

Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET ve ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk uçuşlarını gerçekleştirdi.

"Hayalet uçak" benzetmesi yapılan ve taksi çalışmalarına başlayan insansız savaş uçağı ANKA-3 ise yakın zamanda ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

"İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla söz konusu platformlar ilk kez birlikte sergilenecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Hayatımızın töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı'mız geliyor. Bütün ürünlerimizle gösteri yapacağız. Cumhurbaşkanı'mızın Milli Muharip Uçağa isim vermesini bekliyoruz. 'Milli Muharip' bir kod adıdır. 'Atak-2' kod adıdır. Büyük bir katılım olacak. 'Yapamazsınız' dediler, yaptık. Genç mühendisler yaptı. Bundan sonra seri üretiyoruz ve ülkemize para getiriyoruz" dedi.

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