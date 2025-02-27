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Savunma

Anlaşma dünyada ses getirdi: Sovyet tankını Türkiye'ye emanet ettiler

Türk savunma sanayi şirketi FNSS'nin BAE Silahlı Kuvvetleri'nin 615 araçtan oluşan BMP-3 ZPT filosunu modernize edecek olması dünyada ses getirdi. Batı basını, 'BAE, Rusya'yı terk etti, Sovyet dönemi BMP-3'lerini yenilemek için Türkiye'ye başvurdu' başlığını kullandı.

Star Gazetesi27 Şubat 2025 Perşembe 13:05 - Güncelleme:
Anlaşma dünyada ses getirdi: Sovyet tankını Türkiye'ye emanet ettiler
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Türk savunma sanayi şirketi FNSS'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE ile işbirliğine imza atması Batı basınında geniş yankı uyandırdı.

FNSS'nin BAE Silahlı Kuvvetleri'nin BMP-3 zırhlı personel taşıyıcı araçlarını modernize edecek olmasını manşete taşıyan Batı basını, "BAE, Rusya'yı terk etti, Sovyet dönemi BMP-3'lerini yenilemek için Türkiye'ye başvurdu" başlığını kullandı.

SOVYET TANKINI TÜRKLERE EMANET ETTİLER

Anlaşma kapsamında BAE Silahlı Kuvvetleri'nin BMP-3 ZPT filosunda bulunan yaklaşık 615 aracının modernize edileceği kaydedilen haberde, "Bu iddialı projeyi orijinal Rus üreticileri yerine Türkiye'ye verme kararı, BAE'nin savunma stratejisinde cesur bir değişimi, onlarca yıllık tarihe, gelişen ittifaklara ve savaşın sert derslerine dayanan bir değişimi işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.

BMP-3'ün hikayesine yer verilen haberde şu ifadeler kullanıldı;

Bu BMP-3'lerin BAE'ye ilk gelişinin hikayesi, dünyanın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden hâlâ sarsıldığı 1990'ların başına kadar uzanıyor. Körfez'in değişken jeopolitiğinin ortasında askeri gücünü artırmaya hevesli genç bir ulus olan Emirlikler, kaosun içinde bir fırsat gördü. Sovyet küllerinden yeni çıkan ve paraya muhtaç olan Rusya, askeri donanımını uluslararası alıcılara satmaya hevesliydi. 1987'de Sovyet hizmetine giren nispeten yeni bir tasarım olan BMP-3, Abu Dabi'nin dikkatini çekti.

2011'de BAE'nin Rusya'nın Rosoboronexport ile yaptığı modernizasyon anlaşmasının yeterli olmadığı belirtilen haberde, "BAE'nin FNSS'e geçişi Moskova ile daha derin bağların politik yükünü bir kenara bırakan daha kapsamlı bir çözüm arzusunu işaret ediyor. Ayrıca, bu anlaşma özellikle Türkiye Orta Doğu'da nüfusunu genişletirken, Ankara'da coğrafi olarak daha yakın ve politik olarak uyumlu bir ortak seçerek pragmatizme bir selam niteliğindedir. FNSS için bu, Türk mühendisliğini küresel bir sahnede sergilemek, savaşta yıpranmış bir platformu alıp onu geleceğe hazır bir şeye dönüştürebileceklerini kanıtlamak için bir fırsat" denildi.

MUHAREBE SAHASINDAKİ PERFORMANSLARI ARTACAK

Bu ortaklık ile BAE Silahlı Kuvvetleri'nin BMP-3 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) araçlarının modernize edilerek operasyonel hazırlık seviyelerinin ve muharebe sahasındaki performanslarının artırılması hedefleniyor.

Modernizasyon projesi ile BMP-3 ZPT'lerin mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerinin geliştirilmesi ve araçların gelişmiş performans ve operasyonel hazırlık için son teknolojilerle donatılması amaçlanıyor.

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