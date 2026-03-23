Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da NATO Askeri Stratejik Ortaklık Konferansı 2026 (MSPC 26) düzenlendi.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) tarafından organize edilen programa, Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez'in yanı sıra SHAPE Kurmay Başkanı General Markus Laubenthal, SHAPE Ortaklıklar Direktörlüğü Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğamiral Yusuf Karagülle ile çok sayıda üst düzey askeri yetkili katıldı.

Helez, konferansın açılışında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun ülkelerine olan güvenin göstergesi olduğunu aktardı.

Programın sadece Bosna Hersek için değil, tüm bölge için büyük önem taşıdığını dile getiren Helez, "Dünyanın barış içinde olmasını, hiçbir yerde savaşların yaşanmamasını diliyorum. Halihazırda devam eden tüm çatışmaların sona ermesini, insanların normal bir şekilde iletişim kurabildiği ve huzur içinde yaşayabildiği bir dünya temenni ediyorum." dedi.

Bir gazetecinin ordu envanterine eklenmesi planlanan İHA'larla ilgili sorusunu da yanıtlayan Helez, mayıs sonunda bir anlaşma imzalayacaklarını kaydetti.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin 2 adet Bayraktar TB2 İHA ile birkaç adet daha küçük İHA alacağını belirten Helez, "Artık süreç tamamlandı. Mayıs ayı sonunda bu sistemlerin teslim alınmasını ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin envanterine dahil edilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"BATI BALKANLAR BÖLGESİNİN İSTİKRARI NATO İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

General Markus Laubenthal ise Bosna Hersek'in NATO ile işbirliğinin güçlenerek devam ettiğini ve bunun Balkanlar'ın batısında istikrar ve güvenliğe katkı sağladığını söyledi.

Laubenthal, NATO ile Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin uyumunu desteklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günlerde, NATO'nun araçları, uzmanlığı ve eğitim imkanlarından azami ölçüde yararlanarak somut faaliyetler planlamak üzere birlikte çalışacağız. NATO olarak, ortaklarımızın bölgesel güvenliğin korunmasında ve kolektif gücümüzün artırılmasında oynadığı kritik rolün farkındayız. Batı Balkanlar bölgesinin istikrarı NATO için büyük önem taşımaktadır ve bu, Sırbistan ile de paylaştığımız bir konudur. Mayıs ayında gerçekleştirilecek NATO-Sırbistan tatbikatı, bu istikrarın birlikte güçlendirilmesine yönelik çok iyi bir örnektir."

Karagülle de dayanıklılıktan söz edildiğinde öncelikle hükümetlerin yaklaşımını, ayrıca sivil ve askeri unsurları, özel ve kamu kurumlarını birlikte değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

Askeri Stratejik Ortaklık Konferansı 2026 programı, 26 Mart'ta sona erecek.