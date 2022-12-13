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Savunma

Anlaşma imzalandı! 152 zırhlı muharebe aracı satın alacaklar

Slovakya, İngiliz savunma şirketi BAE Systems'in İsveç şubesi ile 152 zırhlı araç satın almak için anlaşma imzaladı.

AA13 Aralık 2022 Salı 14:07 - Güncelleme:
Anlaşma imzalandı! 152 zırhlı muharebe aracı satın alacaklar
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BAE'den yapılan açıklamada, İsveç ve Slovakya arasında yapılan bir anlaşmanın parçası olarak, Slovakya Savunma Bakanlığı ile şirketlerinin 1,37 milyar dolar tutarında 152 adet CV9035 isimli zırhlı muharebe aracının teslimatı için anlaşma imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu zırhlı araçlarda İsrail yapımı tanksavar füzeleri, koruma sensörleri ve 35 milimetrelik top dahil olmak üzere en modern altyapı sistemlerinin olacağı kaydedildi.

Anlaşmaya göre Slovakya, araçların üretimi, ileriye dönük bakım ve onarımında da rol üstlenecek.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, anlaşmaya ilişkin "Slovak Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun hızla ilerlemesinden memnunum. Son iki yılda ordumuzun modernizasyon hızı, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı." diye konuştu.

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