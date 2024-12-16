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Savunma

Anlaşma resmen imzalandı! Türkiye, Avrupa'da mühimmat üretecek

Türkiye ve Kosova arasında işbirliği her alanda gelişme gösteriyor. Son olarak Kosova hükümeti ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) arasında, bu ülkede farklı kalibrede mühimmat üretmesi planlanan fabrikanın faaliyete geçmesi için anlaşma imzalandığı bildirildi.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 22:28 - Güncelleme:
Anlaşma resmen imzalandı! Türkiye, Avrupa'da mühimmat üretecek
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Kosova Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, hükümet ile MKE arasında NATO standartlarına uygun farklı kalibrelerde mühimmat üretecek olan Kosova'daki mühimmat fabrikasının faaliyete geçmesi için anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile MKE Genel Müdürü İlhami Keleş imza attı.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

İmzalanan anlaşmaya göre, üretim makinelerinin yanı sıra personel eğitimi, belli bir süre makinelerin bakımı, kalite test ve kalibrasyon sistemleri için ekipman sağlanmasının da öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, fabrikanın faaliyete geçtikten sonra bir kamu kuruluşu ve Kosova Cumhuriyeti'nin yüzde 100 yerli markası olarak faaliyet göstereceği belirtildi.

"TÜRK ORDUSUYLA BİRLİKTE TATBİKAT YAPTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Kurti, "Türk ordusuyla birlikte tatbikat yaptık. Türkiye'nin ürettiği teçhizat, mühimmat ve silahları aldık, şimdi ülkemizde birlikte üretme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

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