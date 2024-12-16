Anlaşma resmen imzalandı! Türkiye, Avrupa'da mühimmat üretecek

Kosova Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, hükümet ile MKE arasında NATO standartlarına uygun farklı kalibrelerde mühimmat üretecek olan Kosova'daki mühimmat fabrikasının faaliyete geçmesi için anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile MKE Genel Müdürü İlhami Keleş imza attı.

İmzalanan anlaşmaya göre, üretim makinelerinin yanı sıra personel eğitimi, belli bir süre makinelerin bakımı, kalite test ve kalibrasyon sistemleri için ekipman sağlanmasının da öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, fabrikanın faaliyete geçtikten sonra bir kamu kuruluşu ve Kosova Cumhuriyeti'nin yüzde 100 yerli markası olarak faaliyet göstereceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Kurti, "Türk ordusuyla birlikte tatbikat yaptık. Türkiye'nin ürettiği teçhizat, mühimmat ve silahları aldık, şimdi ülkemizde birlikte üretme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.