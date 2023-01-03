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Savunma

Anlaşma sağlandı! Toplam 398 adet F-35 satın alacaklar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Lockheed Martin yeni F-35 alımları için anlaşma yaptı. 30 milyar dolar değerindeki bu anlaşma ile beraber ABD, 398 adet F-35 teslim almış olacak.

3 Ocak 2023 Salı 21:20 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Toplam 398 adet F-35 satın alacaklar
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Pentagon ile ileri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin arasında yeni bir 5'inci nesil savaş uçağı F-35 anlaşması yapıldı.

Pentagon, 30 milyar dolar değerindeki bu anlaşma ile birlikte toplam 398 adet F-35 alacak. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon savunma devi Lockheed Martin'e 7,8 milyar dolarlık ek F-35 sözleşmesi imzalayarak toplam ihale bedelini 30 milyar dolara çıkardı.

Pentagon, cuma günü yaptığı açıklamada Lockheed Martin firmasına F-35 uçakları için 7.8 milyar dolarlık bir sözleşme değişikliği ihalesi hakkını verdiğini duyurdu.

TOPLAM 398 ADET F-35 SATIN ALACAKLAR

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bu değişiklik 127 adet F-35 Lot 16 uçağının tedarik kapsamını genişletmektedir" denildi.

Duyurulan ek sözleşme, şirket ile Pentagon arasında 398 adet F-35 teslimatı için yapılan toplam anlaşmayı 30 milyar dolara çıkarıyor.

F-35'İN DİKKAT ÇEKEN SORUNLARI!

5. nesil savaş uçağı F-35'leri satın alan ülkeler, avcı uçağının sadece kokpitindeki yeni bir bilgisayarın geliştirilebilmesi için bir milyar dolara yakın ödeme yapmak zorunda kalıyor. Söz konusu savaş jeti ile ilgili yayımlanan bir makalede, maliyetlerin daha da yükselebileceği ve buna paralel olarak F-35 teslimatında gecikmeler yaşanabileceği vurgusu yapılmıştı.

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