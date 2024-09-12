Anlata anlata bitiremediler! Çelik Kubbe komşunun manşetlerinden inmiyor

Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan "Çelik Kubbe" Projesi dünyada gündemden düşmüyor. Atina merkezli Kathimerini gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, "Çelik Kubbe, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirildi. Çok katmanlı bu hava savunma şemsiyesi, kapsamlı hava sahası koruması için mevcutta bulunan ve gelecekte üretilecek radarları, iletişim ağlarını ve hava savunma silahlarını bir sistem halinde koordine edebilecek" ifadeleri kullanıldı.



Türkiye'nin, yapay zeka yeteneklerini kullanacak yeni bir hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe'nin tasarımını tamamladığı ifade edilen haberde, kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin Ağustos ayında yaptığı toplantıda alındığı belirtildi.

Gazete haberinde, "Çelik Kubbe, çok çeşitli hava savunma araçlarını entegre etmeyi, gerçek zamanlı operasyonel görünürlük sağlamayı ve yapay zeka yardımıyla sistemlerin merkezi olarak kontrol edilmesini sağlamayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Projenin amacının Türkiye'yi drone ve füze gibi hava tehditlerine karşı savunabilecek birleşik bir savunma ağı oluşturmak olduğu altı çizilen haberde ayrıca, Korkut gibi kundağı motorlu uçaksavar silahları ve Sungur füzeleri gibi kısa menzilli sistemlerin, Çelik Kubbe'nin iç savunma hattını oluşturacağı vurgulandı. Ayrıca, Hisar A+ ve Hisar O füzelerinin orta menzilli tehditlerle mücadele edeceği belirtilirken, kubbenin en dıştaki katmanının ise 100 kilometre menzili aşması beklenen SİPER uzun menzilli füzelerinden oluşacağı aktarıldı.

S-400, Çelik Kubbe'nin bir parçası olacak mı?

Çelik Kubbe Sistemi'nin geliştirme faaliyetleri devam ederken, paralelinde test faaliyetlerine başlanıldı. Bu kapsamda KORKUT Hava Savunma Top Sistemi ile C-RAM (Roket, topçu, havan mühimmatına karşı hava savunma) görevlerini gerçekleştirilmesi yönünde önemli bir kazanım elde edildi.