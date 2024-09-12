İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2024 Perşembe / 9 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,8932
  • EURO
    37,6418
  • ALTIN
    2788.66
  • BIST100
    9521.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Anlata anlata bitiremediler! Çelik Kubbe komşunun manşetlerinden inmiyor
Savunma

Anlata anlata bitiremediler! Çelik Kubbe komşunun manşetlerinden inmiyor

Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma şemsiyesi Çelik Kubbe'ye dünya basınının ilgisi sürüyor. Yunan Kathimerini Gazetesi haberinde, Çelik Kubbe'nin özelliklerine geniş yer ayırırken, çok çeşitli hava savunma araçlarını birbirlerine entegre etmeyi, gerçek zamanlı operasyonel görünürlük sağlamayı ve yapay zeka yardımıyla sistemlerin merkezi olarak kontrol edilmesini sağlayacağını aktardı.

Star Gazetesi12 Eylül 2024 Perşembe 23:14 - Güncelleme:
Anlata anlata bitiremediler! Çelik Kubbe komşunun manşetlerinden inmiyor
ABONE OL

Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan "Çelik Kubbe" Projesi dünyada gündemden düşmüyor. Atina merkezli Kathimerini gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, "Çelik Kubbe, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirildi. Çok katmanlı bu hava savunma şemsiyesi, kapsamlı hava sahası koruması için mevcutta bulunan ve gelecekte üretilecek radarları, iletişim ağlarını ve hava savunma silahlarını bir sistem halinde koordine edebilecek" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, yapay zeka yeteneklerini kullanacak yeni bir hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe'nin tasarımını tamamladığı ifade edilen haberde, kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin Ağustos ayında yaptığı toplantıda alındığı belirtildi.

YAPAY ZEKA VURGUSU

Gazete haberinde, "Çelik Kubbe, çok çeşitli hava savunma araçlarını entegre etmeyi, gerçek zamanlı operasyonel görünürlük sağlamayı ve yapay zeka yardımıyla sistemlerin merkezi olarak kontrol edilmesini sağlamayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Projenin amacının Türkiye'yi drone ve füze gibi hava tehditlerine karşı savunabilecek birleşik bir savunma ağı oluşturmak olduğu altı çizilen haberde ayrıca, Korkut gibi kundağı motorlu uçaksavar silahları ve Sungur füzeleri gibi kısa menzilli sistemlerin, Çelik Kubbe'nin iç savunma hattını oluşturacağı vurgulandı. Ayrıca, Hisar A+ ve Hisar O füzelerinin orta menzilli tehditlerle mücadele edeceği belirtilirken, kubbenin en dıştaki katmanının ise 100 kilometre menzili aşması beklenen SİPER uzun menzilli füzelerinden oluşacağı aktarıldı.

S-400, Çelik Kubbe'nin bir parçası olacak mı?

TESTLER BAŞLADI

Çelik Kubbe Sistemi'nin geliştirme faaliyetleri devam ederken, paralelinde test faaliyetlerine başlanıldı. Bu kapsamda KORKUT Hava Savunma Top Sistemi ile C-RAM (Roket, topçu, havan mühimmatına karşı hava savunma) görevlerini gerçekleştirilmesi yönünde önemli bir kazanım elde edildi.

Türkiye'nin Eurofighter ve KAAN planına yakın markaj: Fazlasıyla yeterli olacak

ASELSAN'ın geliştirdiği sistem tamamen hayata geçtiğinde milli Çelik Kubbe, Türk hava sahasına giren hatta girmesi muhtemel olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilecek.

Kritik rol üstlenecek 'GÖKSUR' geliyor! Çelik Kubbe'nin gücüne güç katacak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.