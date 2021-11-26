Antey-4000... S-350 Vityaz... Viking... Hepsi görücüye çıkıyor

Sputnik 26 Kasım 2021 Cuma 08:23 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 08:23

Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketi, 29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Kahire'de düzenlenecek olan Mısır Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı EDEX 2021'de, Antey-4000 ve S-350 Vityaz uzun menzilli hava savunma füze sistemlerinin yanı sıra, orta menzilli hava savunma füze sistemi Viking'i sergileyecek.

Sputnik'in haberine göre, Şirketten yapılan açıklamada, "EDEX 2021'de şirket, uzun menzilli hava savunma füze sistemleri Antey-4000 ve S-350 Vityaz, orta menzilli hava savunma füze sistemi Viking ve kısa menzilli hava savunma füze sistemleri Tor-M2E, Tor-M2K ve Tor- М2КМ modellerini sergileyecek" denildi.

Şirket uzmanlarının stant ziyaretçilerine, hava savunma sistemi S-400 Triumph, hava savunma füze sistemleri, Buk-M2E, Tor-A, Tor-E2'nin yanı sıra, deniz tabanlı hava savunma sistemleri Rif-M, Shtil-1 ve 9K96-3E Resurs'un özellikleri hakkında bilgi vereceği kaydedildi.

Stant ziyaretçileri ayrıca, Podlet-E, Kasta-2E2, Gamma-DE hava sahası tarama radarları ve Redikom onarım ve teşhis kiti modelleri hakkında bilgi edinebilecek.

Şirketin askeri ürünlere ek olarak, hava trafiğini düzenleme ve havaalanı güvenliğini sağlamaya yönelik sivil ürün modellerini tanıtacağı, bunlar arasında hava yolu radar kompleksi Sopka-2, havaalanı radar sistemleri RLK-10RA ve Lira-A10 ile tesislerin güvenliğini sağlama ve insansız hava araçlarını etkisiz hale getirme amacıyla geliştirilen ROSC-1 radar optik sisteminin yer alacağı belirtildi.