Anti-Radyasyon Füze için 165 milyon dolarlık sipariş

24 Nisan 2020 Cuma 19:04 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 19:04

ABD Donanması ile Northrop Grumman arasında imzalanan 165 milyon ABD Doları değerindeki sözleşme kapsamında şirket, ABD Donanması ve yabancı askeri satış (FMS) müşterileri için all-up-round (AUR) AGM-88E Gelişmiş Anti-Radyasyon Güdümlü Füze ve Esir Taşıma Mühimmatı üretimi gerçekleştirecek.

AGM-88E AARGM

Temmuz 2012’de İlk Operasyonel Yeteneğe (IOC) ulaşan AARGM Programı, şu anda ABD Donanması, ABD Deniz Piyadeleri, İtalyan Hava Kuvvetleri ve Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri için operasyonel gereklilikleri desteklemektedir. Füze; FA-18C / D Hornet, FA-18E / F Süper Hornet, EA-18G Growler ve Tornado Elektronik Savaş ve Keşif (ECR) uçağına entegre edilmiştir. F-35 Lightning II’ye entegrasyon faaliyetleri devam etmektedir.

Anti-Radyasyon Füzesi

Anti radyasyon füzeleri ya da daha kolay anlaşılacak şekilde “Anti-Radar” füzeleri, pasif radar güdüm sistemi sayesinde radyasyonun yoğun olduğu noktaya yönelerek kara ve denizlerde konuşlu radar statülerini imha etmek amacıyla kullanılır.

SEAD olarak kısaltılan “Hava Savunma Baskısı” görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilmişlerdir. Klasik patlayıcılı harp başlığı taşırlar. Süpersonik hızlara ulaşabilirler. Tespit edilmeleri ve imha edilmeleri zordur. Spesifik olarak karada ve denizde konuşlu hava savunma sistemlerinin radarlarını etkisiz hale getirmek için kullanılırlar.

Bunun yanında Jamming denilen elektronik karıştırma işlemlerinin yapıldığı KARA-SOJ sistemlerini hedef alma ihtimalleri de vardır. Zira pasif radar güdümlü olması hasebiyle yoğun radyasyon yayan statülere yönelebilirler. Bu sayede örneğin KORAL gibi sistemlerin imha edilmesi içinde kullanılabilirler. Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan AGM-88 HARM Anti-Radyasyon Füzesi, 90km+ menzile sahiptir.