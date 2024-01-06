Arkalarına AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2'yi alarak gövde gösterisinde bulundular

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait operasyonel hava üssünde "Görevlendirme ve Harekete Geçirme" töreni düzenlendi. Törende Pakistan ordusunun yeni askeri kabiliyetleri tanıtıldı.

Etkinlik sırasında sunulan ürünler arasında Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA da yerini aldı.

Pakistanlı komutanların Türk SİHA'larının önünde çektirdiği fotoğraf ise Pakistan ordusu tarafından paylaşıldı.

Törende konuşan Pakistan Hava Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Zaheer Ahmed, Çin'in Shenyang Aircraft Corporation firması tarafından geliştirilen FC-31 Gyrfalcon beşinci nesil hayalet savaş uçağını "yakın gelecekte" hava kuvvetlerine entegre edeceğini açıkladı.

Ahmed, FC-31 tedarikinin miktarı ve teslimat tarihine ilişkin herhangi bir bilgi vermezken Asya basını yeni gelişmeyi "Pakistan, bölgedeki hava gücü dengesini değiştirecek hamlede bulundu" ifadeleriyle duyurdu.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin Pakistan'ın FC-31 tedarikine nasıl bir tepki vereceğini sorgulayan Asya basını, Hindistan'ın geçici bir önlem olarak yaklaşık sınırlı sayıda F-35 savaş uçağı satın almak isteyebileceğini dile getirdi.