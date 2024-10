Artık birbirinden ayrılamayacak! İki alan da karşılıklı besleniyor

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, savunma sektöründeki ürünlerin sivil alanda da kullanılmasının savunma sektörünün daha hızlı büyümesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın son gününde "Çift Kullanımlı Teknolojilerin Geleceği ve Savunma Sanayi Uygulamaları" paneli gerçekleştirildi.

Ahmet Hamdi Atalay, burada yaptığı konuşmada, sivil alandaki birçok teknolojinin artık savunma sektöründe de kullanılabildiğini belirterek, Türksat'ın, 6 uydusuyla hem sivil alana hem de savunma alanına hizmet sağlayabildiğine dikkati çekti.

Artık teknolojinin kullanımında savunma ve sivil sektörün birbirinden ayrılamayacağının altını çizen Atalay, "Sivil alanda geliştirilen ve kullanılan teknolojik ürünler ve bilgi birikiminin, savunma sanayisinde kullanılması artık bir gereklilik. Savunma sektöründeki ürünlerin sivilde de kullanılması savunma sektörünün daha hızlı büyümesi açsından önemli. Çünkü teknolojiyi askeri taraftaki çalışmalardan çok artık sivil tarafta çalışmalar sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla dünyanın en büyük AR-GE harcamalarını otomotiv ve teknoloji firmalarının yapabildiğine işaret eden Atalay, şunları kaydetti:

"AR-GE'nin savunma ya da sivil diye bir ayrımı olmaz. Siber güvenlik alanında geliştirilen ürünler de her iki alanda kullanılabilir. Otonom, simülatör ve eğitim teknolojileri gibi alanlarda da aynı bilgi birikimi kullanılıyor. Haberleşme teknolojilerinde de aynı durum geçerli. Enerji, veri depolama, bilişim teknolojileri, ağ teknolojileri gibi teknolojilerin askerisi sivili olmaz. ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi firmaların savunma sektörümüzün şu andaki noktaya ulaşmasında büyük önemi var. Ancak sivil sektörün hızı, bilgi birikimi ve AR-GE'ye ayırabildiği payı göz önüne aldığımızda sivil sektörü ihmal etmemek lazım."

- "İHTİYAÇ OLAN HER ALANDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Atalay, TÜRKSAT 6A uydusunun gelecek ay test aşamalarını tamamlayacağını ve yıl sonunda hizmete alınacağını bildirdi.

Çift kullanımlı teknolojiler noktasında Türksat'ın güzel bir örnek olduğuna dikkati çeken Atalay, "Sivil bir şirketiz ancak askeri ve silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılayacak ürün ve çözümlerimiz var. Sivil amaçlı uydularımız aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklere sahip." diye konuştu.

Atalay, uydu üzerinden sağlanan hizmetlerin haberleşme altyapısının kurulamadığı coğrafya ve durumlarda kullanıldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uydularımız üzerinden devletimizin milletimizin, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı olabilecek her alanda her hizmeti verebiliriz. Tabii ki savunma sektörüne sivil alandan farkla imkanlar sunuyoruz. Uydu sektörünün kritik tarafı, hiçbir altyapıyla ulaşılamayan her yeri ulaşabilir kılması. Doğal afetler durumunda da tüm iletişim, uydularımız üzerinden çok geniş bir kapsama alanında kesintisiz olarak sağlanıyor. Türksat, Evrensel Hizmet Fonu'ndan, özellikle haberleşme altyapısı götürülemeyen köylere ve yerleşim yerlerine baz istasyonu kuruyor. Şu anda 4 binin üzerinde baz istasyonu kurduk. Türksat olarak devletimizin, milletimizin ihtiyacı olduğu her alanda hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz."