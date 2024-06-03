Artık söz sahibiyiz! Türkiye'den Avrupa'ya HİSAR ve SİPER desteği

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 15 Şubat'ta Almanya'nın NATO Daimi Temsilciliği'nde, "Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (The European Sky Shield Initiative-ESSI) Niyet Mektubu'na imza atmasıyla Türkiye, önemli bir aşamaya geçti.

Türkiye'nin Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne dahil olmasının ardından gözler milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR ve SİPER'e çevrildi.

Yabancı basında "Türkiye, Avrupa'nın etkili hava ve füze savunma sistemi kurmasına yardımcı olabilir mi?" başlıklı analiz haberde milli hava savunma sistemlerimiz gündeme taşındı.

TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA HİSAR VE SİPER DESTEĞİ

Haberde, "Türkiye'nin Almanya liderliğindeki Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılmasıyla, Ankara uzun vadede gelişen Hisar ve Siper platformlarını Avrupa'nın hava ve füze savunmasını geliştirmek için kullanabilir" denildi.

ESSI Projesi'nin Türkiye'nin milli olarak ürettiği ve sahip olduğu savunma sanayii ürünleri için fırsatlar sağlayabileceğine vurgu yapıldı.



HİSAR ve SİPER'in gelişmiş yeteneklere sahip olduğu ve devamlı olarak geliştirildiğine dikkat çekildi. İki milli füzemizin NATO'nun birlikte çalışabilirlik ilkesine göre tasarlanıp üretildiği için ESSI'ye entegre edilmesinin teknik olarak mümkün olduğu dile getirildi.

HİSAR ve SİPER'in ilk etapta Türk hava sahasını ve savaş gemilerini düşman uçakları ve insansız hava araçlarına karşı savunmak amacıyla konuşlandırılacağı belirtildi.

Haberde, "ESSI'de hava ve füze savunması için ortaklık kurularak Türkiye ve Avrupa, minimum çabayla birden fazla stratejik hedefe ulaşma potansiyeline sahip olabilir" ifadeleri yer aldı.



AVRUPA GÖKYÜZÜ KALKANI GİRİŞİMİ'NİN AMACI!



Almanya'nın öncülüğünde 2022'de oluşturulan girişimin üye sayısı Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla 21'e ulaşan Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (ESSI) ile birlikte Avrupa'da, anti-balistik füze yetkinliğine sahip, ortak bir hava savunma sistemi inşa edilmesi hedefleniyor.