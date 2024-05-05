Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile BAYKAR firmaları tarafından üretilen yerli insansız hava aracı (İHA) Bayraktar TB2, yüksek çözünürlüklü kızıl ötesi kamera ASELFLIR-500 ve yerli füze sistemleri ile yerli savunma sanayi ürünleriyle ekip tatbikatı yapıldı.

ASELSAN, BAYKAR VE ROKETSAN'DAN ORTAK ÇALIŞMA! BAYRAKTAR TB2 VURDU

ASELSAN'ın paylaştığı tatbikat görüntüsüne göre; hareketli insansız hedefin vurulduğu ilk testte, Bayraktar TB2'nin üzerinde, ASELFLIR-500 hedefi işaretledi. Milli akıllı mühimmat MAM-L hedefi başarı ile vurdu. Sabit hedefe yönelik ikinci vuruşta ise Bayraktar TB2'nin üzerinde, ASELFLIR-500 havadan hedefi işaretledi. Taktik füze fırlatma sistemi KMC ve lazer güdümlü füze Cirit ile hedef karadan vuruldu. Test atışlarında, sabit ve hareketli kara hedefleri nokta atışıyla imha edildi.

'MİLLİ TEKNOLOJİ ZORU BAŞARIR'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, test atışlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli teknoloji zoru başarır; imkansız biraz zaman alır. Milli İHA'larımız, mühimmat ve elektro-optik sistemlerimiz modern harp sahasında tarih yazmaya devam ediyor. Dünyada alanının en iyisi ASELSAN ASELFLIR-500, gururumuz Bayraktar TB2, ROKETSAN'ın üstün mühimmat ve füze teknolojileri, zorlu harp senaryolarına hazır olduklarını bir kez daha gösterdi. Emeği geçen tüm teknik ekibi kutluyoruz" dedi.