12 Eylül 2025 Cuma
Savunma

ASELSAN çıtayı yükseltti! Gücüne güç katan KORAL TSK'nın emrinde

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin KORAL Sistemi yeni nesil tehditlere karşı güçlendirildi. ASELSAN'ın geliştirdiği KORAL Kara Konuşlu Elektronik Destek (ED) ve Elektronik Taarruz (ET) Sistemi'nin kritik altyapılardaki modernizasyon çalışmaları ile modern harp sahasında görünmeyen ama etkili yeni bir mücadele dinamiği başlıyor.

12 Eylül 2025 Cuma
ASELSAN, elektronik harpte çıtayı yükseltti. Operasyon sahasında değerini kanıtlayan KORAL Sistemi modernize edilerek güncel tehdit ortamında daha güçlü hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yıllardır önemli başarılara imza atan stratejik elektronik harp sisteminde, kapsamlı modernizasyon çalışmaları yürütüldü. Sistemin kritik altyapıları, ASELSAN'ın yeni nesil alt sistemleriyle geliştirilerek ordunun kullanımına sunuldu.

KORAL İLE SAHADA MUTLAK ELEKTRONİK ÜSTÜNLÜK

Modern harp artık yalnızca fiziki unsurlarla değil, görünmeyen sinyaller ve elektromanyetik dalgalar üzerinden şekilleniyor. Hedef tespitinden haberleşmeye, radar algılamadan uydu navigasyonuna kadar birçok kritik alan, elektromanyetik spektrumun kontrolüne bağlı duruma geliyor. Gelişen tehditler, yalnızca tespit edilmekten kaçınan değil, aynı zamanda hızlı uyum sağlayan, karmaşık ve çok yönlü sistemlerle kendini gösteriyor.

Bu yeni ortamda üstünlük, yüksek çıkış gücü, gelişmiş anten teknolojileri ve çoklu hedeflere aynı anda müdahale kapasitesi gibi niteliklerle ölçülüyor. ASELSAN'ın harp sahasının yeni ihtiyaçlarına göre modernize ettiği KORAL, geniş frekans aralığında etkili karıştırma ve aldatma yetenekleri sayesinde görünmeyen cephede stratejik avantaj sağlıyor. Adaptif yapısı ve gelişmiş elektronik destek/taarruz kabiliyetleri, KORAL'ı yalnızca mevcut tehditlere karşı değil, geleceğin harp senaryolarına karşı da hazır hâle getiriyor.

ÇELİK KUBBE'NİN KRİTİK UNSURU

ASELSAN KORAL yüksek çıkış gücü, aktif elektronik hüzme tarama sağlayan faz dizili anten yapısı ve modern teknolojisi ile modern harp sahasında büyük bir stratejik avantaj sunuyor. Kara konuşlu elektronik harp sistemi aynı zamanda çoklu hedef karıştırma ve aldatma yeteneğine sahip olmasıyla fark oluşturuyor.

Çelik Kubbe Çok Katmanlı Hava Savunma Sisteminin temel bileşenlerinden biri olan KORAL, SEAD (Düşman Hava Savunmasının Bastırılması) görevlerinde benzersiz bir etkinlik sunarak harp sahasını kusursuz hassasiyet ve üstün güçle kontrol altına alıyor.

Görünmeyen cephede radarları etkisiz hâle getiren, dost kuvvetleri koruyan ve bilgi üstünlüğü sağlayan KORAL Uzaktan ED/ET Sistemi, yeni yetenekleri ile Türkiye'nin hava savunma gücünü ve elektronik harp alanındaki başarısını bir üst seviyeye taşımak için göreve hazır.

