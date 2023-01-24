ASELSAN geliştirdi! Türkiye'de bir ilk

Türkiye'nin savunmada mihenk taşı ASELSAN'ın Genel Müdürü Haluk Görgün, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun sinyalizasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Haluk Görgün, "Ulaştırma Bakanımız ve müteahhit firmalar ASELSAN'a güvendiler. ASELSAN da TÜBİTAK ile birlikte bu güvenin karşılığı olarak ilk defa yerli ve milli bir sinyalizasyon sistemini kullanıma geçirdi." dedi.

SAHA MBA'nın, "Sektör Profesyonelleri Eğitimleri" kapsamında ilk dersi "Savunma Teknolojilerinin Sivil Yaşama Yansımaları" başlığı ile Görgün verdi. ASELSAN'ın kuruluşuna dair bilgi veren Görgün, 81 ülkeye ulaşan ihracatları olduğunu, 2022'yi 415 milyon dolarlık sözleşmeyle tamamladıklarını anlattı.

"ASELSAN'DA 9 BİN 961 KİŞİYİZ"

Görgün, şunları kaydetti: "ASELSAN'da 9 bin 961 kişiyiz. Çalışanlarımızın yüzde 62'si mühendis. Akademik dağılım olarak bakıldığında yüzde 29 personelimiz yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip. 2022 yılında Ar-Ge'ye ayırdığımız bütçe 610 milyon dolardı. Bunun 501 milyon doları dış kaynaklı Ar-Ge iken 108,6 milyon doları öz kaynaklarımızdan sağlandı. ASELSAN kampüslerimizin dışında yer alan 8 tane teknoloji geliştirme merkezimiz var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 9 ayrı Ar-Ge merkezimiz var. Ar-Ge personel sayımız 6 bin 150 oldu. 66 üniversite ile işbirliğimiz devam ediyor. Sadece geçen yıl 134 proje aktif bir şekilde üniversite sanayi iş birliği kapsamında süregeldi. Bu projelere ayırdığımız bütçe 80 milyon TL idi."

Yan sanayiyle işbirliklerini de önemsediklerini belirten Görgün, "2022'de 1 milyar dolar yurt içindeki firmalara ödeme yaptık. Şu anda var olan açık siparişlerimizin miktarı 1,6 milyar dolar civarında. 2022 yılında 3 bin 242 tedarikçiye sipariş verdik. Millileştirmeye önem veriyoruz. Son 4 yılda 671 tane ürünü millileştirdik." diye konuştu.

ASELSAN BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Haluk Görgün, sözlerini şöyle tamamladı: "Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açılış töreni vardı. Burada Ulaştırma Bakanımız ve müteahhit firmalar ASELSAN'a güvendiler. ASELSAN da TÜBİTAK ile birlikte bu güvenin karşılığı olarak ilk defa yerli ve milli bir sinyalizasyon sistemini kullanıma geçirdi. Bu, sisteme aldığımız ilk projeydi. Bununla beraber Darıca-Gebze projesi yine sinyalizasyon projelerimizin içinde yer alıyor. Aynı şekilde Halkalı-İstanbul Havalimanı hattında da sinyalizasyon süreçlerini inşallah ASELSAN tamamlıyor olacak."