ASELSAN ihracatta hız kesmiyor! 93,2 milyon dolarlık yeni anlaşma...

29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:33 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:33

Firma, resmî sosyal medya hesabından yeni bir ihracat haberini duyurdu. Gelişmeyle ilgili paylaşımda; "#ASELSAN; komuta ve kontrol sistemi, anti-tank füze fırlatma sistemleri ve atış yeri tespit sistemlerinin ihracatına ilişkin uluslararası bir müşterisi (93,2M ABD Doları sözleşme tutarı) ile yeni bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı." açıklaması yer aldı.

93,2 milyon Amerikan Doları tutarındaki sözleşmenin imzalandığı ülke belirtilmedi. c4Defence'in haberine göre, ek olarak tedariki sağlanacak ürünler hakkında da bilgi yer almıyor. Oldukça geniş bir ürün gamına sahip olan ASELSAN'ın seçenekleri arasında SEDA Atış Yeri Tespit Sistemi ve Tanksavar Füze Fırlatma Sistemi ve Serdar kulesi gibi çözümler bulunuyor. Kullanıcı etkileşimini asgari düzeye indirecek şekilde tasarlanan sistemler, gündüz, gece ve her türlü hava koşulunda etkin kullanım imkânı sunuyor.