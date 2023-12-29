ASELSAN imzayı attı! Tam 65,9 milyon dolar

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 65,9 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.

ASELSAN, söz konusu anlaşmayı sosyal medya hesabından da paylaştı.