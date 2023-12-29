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Savunma

ASELSAN imzayı attı! Tam 65,9 milyon dolar

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 65,9 milyon dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı. ASELSAN, söz konusu anlaşmayı sosyal medya hesabından da paylaştı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 15:31 - Güncelleme:
ASELSAN imzayı attı! Tam 65,9 milyon dolar
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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 65,9 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.

ASELSAN, söz konusu anlaşmayı sosyal medya hesabından da paylaştı.

  • ASELSAN
  • yurt dışı satış
  • uluslararası müşteri

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