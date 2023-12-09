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Savunma

ASELSAN 'kuş uçurtmayan' yeni radarı ''ERALP''ı tanıttı

ASELSAN sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ERALP-Erken İhbar Radar Sistemi'ni tanıttı. Paylaşımda ERALP-Erken İhbar Radar Sistemi'nin sadece hava soluyan değil görünmezlik teknolojisine sahip hedefleri de algılayabildiğini bildirdi.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
ASELSAN 'kuş uçurtmayan' yeni radarı ''ERALP''ı tanıttı
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ASELSAN X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "ERALP-Erken İhbar Radar Sistemi, sadece hava soluyan hedeflerin değil, aynı zamanda görünmezlik teknolojisine sahip veya düşük radar kesit alanlı hedeflerin de uzun mesafelerden tespit ve takip kabiliyetiyle gizli hava hedeflerini görünür kılıyor." ifadelerine yer verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yönetiminde, ASELSAN tarafından geliştirilerek üretilen ilk uzun menzilli milli erken ihbar radar sistemi olan ERALP'in yetenekleriyle göz dolduruyor.

ERALP, AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, taktik tekerlekli platformlar üzerinde hızlı bir şekilde kurulum-toplanma yapılabilen S-Bant yeni nesil bir radar olarak öne çıkıyor. Sistem, sahip olduğu yeni nesil radar algoritmaları, sayısal anten mimarisi, elektronik huzme yönlendirme yeteneği ve bütün anten yüzeyine dağıtılmış GaN yapıya sahip gönderme alma modülleri sayesinde tüm hava hedeflerini çok uzak mesafelerden tespit ve takip edebiliyor.

Radar, sahip olduğu aktif huzme yönlendirme özellikli dost-düşman tanıma alt sistemiyle emsallerinin ötesine geçiyor. Ağ üzerinde çalışan radar mantığı sayesinde birden fazla ERALP sistemi tek bir radar gibi davranabiliyor, sistem bu sayede "görünmeyeni görünür" hale getiriyor.

Fabrika kabul testlerini tamamlayarak ilk mevzisine kurulan ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi ile çeşitli testler icra edildi. Bu testler sırasında ERALP ile Türkiye'nin sahip olduğu mevcut erken ihbar radarlarının gözlediği menzillerin çok ötesinde hedef tespiti gerçekleştirildi. ERALP ile Türk Hava Kuvvetlerinin farkındalık gücünün çok daha üst noktaya taşınması hedefleniyor.

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