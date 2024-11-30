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Savunma

ASELSAN mühendisleri Türk ordusu için geliştirdi! Sınır hattına elektronik kalkan

İhtiyaca yönelik Türk ordusu için birçok ürün geliştiren ASELSAN, sınırların fiziki korunmasının yanında elektronik çözümler de üretiyor. Türk mühendislerin ordunun ihtiyacını gidermek için etkin ve hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sınır hattında çok ciddi çözümlerinin olduğunu söyledi.

IHA30 Kasım 2024 Cumartesi 09:46 - Güncelleme:
ASELSAN mühendisleri Türk ordusu için geliştirdi! Sınır hattına elektronik kalkan
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ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli ürünler sınırlarda etkin bir şekilde kullanılıyor. Silahlı kuvvetlerinin neye ihtiyacı olduğunu yapılan saha çalışmaları ile belirlediklerini belirten ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "ASELSAN çözümleri şu an etkin bir şekilde binlerce kilometre sınırımızda kullanılıyor. Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var. Anavatanımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından olan ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle sınırların elektronik sistemlerle donatılmasını sağlıyor. Silahlı kuvvetlerinin neye ihtiyacı olduğunu yapılan saha çalışmaları ile belirleniyor. Saha çalışması sonrası Türk mühendisleri ordunun ihtiyacını gidermek için etkin ve hızlı bir şekilde çalışıyor. ASELSAN kara savunma sistemleri, hava savunma teknolojileri ile silahlı kuvvetlerinin gücüne güç katıyor.

"SINIR HATTINDA ÇOK CİDDİ ÇÖZÜMLERİMİZ VAR"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılarken, sık sık onlarla sahada buluşup ürünlerimizle ilgili geri bildirimleri alıyoruz. Yeni ihtiyaçları, yeni tehditleri, yeni yaklaşımları dinliyoruz. Bütün mühendislerimizle, bütün ekiplerimizle bunlara daha hızlı ve daha etkili cevap vermek, daha hızlı ürün geliştirmek için de çalışıyoruz. Birçok ürünümüz var. Yüzlerce, binlerce ürünümüz kahraman ordumuzca kullanılıyor. Bunların daha ileriye götürülmesi için de sık sık buluşuyoruz. Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var. Sınırlarımızın bir taraftan fiziki güvenliği yürütülürken bunların elektronik sistemle donatılması için de ASELSAN'ın çözümleri şu an etkin bir şekilde binlerce kilometre sınırımızda kullanılıyor. Radarlar, kameralar, fiber optik sensörler, hareket sensörleri; bunu yöneten akıllı yazılımlar ve benzeri bütün sistemlerle aslında anavatanımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

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