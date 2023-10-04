ASELSAN oyunun kurallarını değiştirdi! EJDERHA geliyor: Artık tehditlere geçit yok

Türk savunma sanayisinin önemli üreticilerinden ASELSAN, yeni ürünü EJDERHA ile tehdit olarak sınıflandırılabilecek elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı ve hava hedeflerini etkisiz hale getirecek.

ASELSAN: EJDERHA İLE TEHDİTLERE GEÇİT YOK

Elektronik harpte yeni bir dönem başlatacak sistem hakkında X hesabından paylaşımda bulunan ASELSAN, "EJDERHA ile tehditlere geçit yok. EJDERHA, taktik sahada ve tesis giriş-çıkış alanlarında tehdit olarak sınıflandırılabilecek elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı ve hava hedeflerini, elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabiliyor. EJDERHA, yeni nesil teknolojiler ile konvoy koruma/intikal faaliyetleri için fark yaratan bir çözüm oluşturuyor. Taktik tekerlekli zırhlı/paletli araçlara entegre edilebilen sistem, insanlı ve insansız (uzak komuta ile) kontrol edilebiliyor." ifadelerine yer verdi.

ELEKTRONİK HARPTE ÇIĞIR AÇMASI BEKLENİYOR

İnsansız sistemlerde oyunun kuralları yeniden yazan ve elektronik harpte çığır açması beklenen yeni ürün elektronik harp sistemi EJDERHA, en son Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) tanıtıldı. ASELSAN, EJDERHA ile birlikte ERTUNGA, SÖKMEN ve TUNGA'dan oluşan yeni elektronik harp ve insansız sistemlerini tanıtmıştı.