ASELSAN tarafından üretildi! Güvenlik güçlerinin gözü oldu

AA 28 Aralık 2021 Salı 21:43 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 21:43

ASELSAN tarafından asayiş ve güvenliği sağlayan jandarma ekipleri için üretilen EKS-2WX yaka kamerası, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Çimenli yol kontrol noktasında kullanılmaya başlandı.

Ayrıca Valilikten yapılan açıklamada, ASELSAN'ın, asayiş ve güvenliği sağlayan jandarma ekipleri için ürettiği EKS-2WX yaka kamerasının, yapay zeka teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar sayesinde suçluları anlık tespit ettiği belirtildi.

Bu sayede vatandaşların bekletilmeden işlemlerinin daha hızlı yapılabildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

BÜYÜK VERİLERİ DEPOLAYABİLECEK

"Akıllı kontrol noktası ve jandarma devriye uygulaması ile asayiş uygulamalarında kullanılan yaka kamerası, araç içi yüz tespiti, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama plaka tanıma sistemi, jandarma yüz tanıma uygulaması, yüz izleri veri tabanı, NVR ve video sunucu sistemleri ile bilişim alt yapılarından yararlanıyor.



KONTROL NOKTASINDA KULLANILMAYA BAŞLANDI

Söz konusu akıllı yaka kamera sistemi Bitlis, Ahlat, Adilcevaz, Erciş ve Van kara yolunda bulunan Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çimenli yol kontrol noktasında etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yaka kamerası, jandarmanın iş yükünü büyük oranda hafifletmektedir. Yol uygulamalarında kimlik toplamak yerine vatandaşın yüzüne bakarak hızlı şekilde kimlik sorgulaması yapılmaktadır."