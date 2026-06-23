ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ankara ziyareti kapsamında ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nü ziyaret etti.

Ziyarette Nawrocki'ye, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik etti.

Heyet, ASELSAN'ın başta elektronik harp olmak üzere radar, hava savunma, haberleşme ve elektro-optik alanlarında geliştirdiği milli teknolojiler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nawrocki, "Türkiye ve Polonya'nın savunma sanayisi sektörleri arasındaki işbirliği vazgeçilmezdir. İşbirliği, Türkiye ve Polonya için çok önemlidir. On yıllardır stratejik ortaklar olarak birbirimize bağlıyız. Türkiye ile 2025 yılında imzaladığımız sözleşme sonrasında daha güçlü bir ittifak kurmaya hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteği ile kurulmuş ASELSAN köklü bir şirkettir. Sizinle her zaman görüşmeye hazırız. Deneyimlerimizi paylaşmalıyız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, ASELSAN'ın Polonya'da gerçekleştirdiği çalışmaları ve yerel işbirliklerini takdir ettiklerini belirtti.

- ASELSAN'IN ELEKTRONİK HARP VE İLERİ SAVUNMA SİSTEMLERİ ALANINDAKİ ÇÖZÜMLERİ DİKKATİ ÇEKİYOR

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Türkiye ile Polonya arasında son dönemde hız kazanan savunma sanayisi işbirlikleri kapsamında ASELSAN'ın özellikle elektronik harp ve ileri savunma sistemleri alanındaki çözümleri öne çıkıyor.

İki NATO müttefiki ülke arasında savunma alanındaki stratejik işbirliğinin derinleştiği, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve operasyonel kabiliyetlerin artırılmasına yönelik yeni projeler üzerine de değerlendirmeler yapılıyor.

ASELSAN'ın Polonya ile yürüttüğü işbirliklerinin son halkalarından biri olarak elektronik harp sistemlerine yönelik Aralık 2025'te imzalanan yaklaşık 410 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi dikkati çekiyor.

Söz konusu anlaşma, Türk savunma sanayisinin Avrupa ve NATO coğrafyasının güvenliği konusundaki etkinliğini artırırken, ASELSAN'ın NATO standartlarındaki yüksek teknoloji çözümlerine duyulan güveni de ortaya koyuyor.