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Savunma

ASELSAN'a kritik ziyaret! Türk teknolojisi Avrupa'nın radarında

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin ziyaretine ilişkin, 'Savunma elektroniği, radar, haberleşme ve elektro-optik teknolojileri başta olmak üzere sahip olduğumuz kabiliyetlerin, iki güçlü NATO müttefiki olan ülkelerimiz arasındaki savunma sanayisi işbirliğine yeni katkılar sunacağına inanıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA23 Haziran 2026 Salı 15:25 - Güncelleme:
ASELSAN'a kritik ziyaret! Türk teknolojisi Avrupa'nın radarında
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Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ve beraberindeki heyet, ASELSAN Gölbaşı Tesisleri'nde ağırlandı.

Ziyaret kapsamında Polonya heyetine, Türk savunma sanayisinin milli ve özgün teknolojileri, mühendislik kabiliyetleri ve yüksek teknoloji alanındaki üretim altyapısı tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Türkiye ile Polonya arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin NATO müttefikliği temelinde daha da güçlenebileceğini belirtti.

Görgün, şunları kaydetti:

"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nawrocki ve beraberindeki heyeti ASELSAN Gölbaşı Tesisleri'nde ağırladık. Programımızda, savunma sanayimizin milli ve özgün teknolojilerini, mühendislik kabiliyetlerimizi ve yüksek teknoloji alanındaki üretim altyapımızı Sayın Cumhurbaşkanı ve değerli heyetine tanıttık. Savunma elektroniği, radar, haberleşme ve elektro-optik teknolojileri başta olmak üzere sahip olduğumuz kabiliyetlerin, iki güçlü NATO müttefiki olan ülkelerimiz arasındaki savunma sanayisi işbirliğine yeni katkılar sunacağına inanıyoruz. Tesislerimize teşrif ederek savunma sanayimize gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Nawrocki ve beraberindeki heyete şükranlarımı sunuyorum."

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