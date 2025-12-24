ASELSAN Gaziantep Kayar Bilezik Fabrikası Yatırımı Ortaklık Sözleşmesi İmza Töreni, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin Türkiye genelinde 63 ile yayıldığını ve bu illerden 56'sının ihracat yapar konuma geldiğini belirtti.

Gaziantep'in girişimci ruhu ve organizasyonel kabiliyetine vurgu yapan Görgün, yatırımın sadece bir tesis açılışı değil, aynı zamanda savunma sanayi ekosistemindeki sinerjinin bir sonucu olduğunu ifade etti. Görgün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyon ve bizlere verdiği sorumluluklar çerçevesinde tüm ekosistemdeki paydaşlarımızla birlikte ortaya çıkan bu sinerji, bu gayret ve hakikaten bir takım ruhu, bir aile ortamı içinde tüm unsurlarımızla beraber sadece ve sadece ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için en iyisini, en uygununu, en hızlı ve bizim ihtiyacımız olduğu şekilde yerli ve milli üreterek ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra dost ve müttefik ülkelerle de paylaşacak vizyonla gayretle çalışıyoruz. Anadolu'da özellikle girişimciliğiyle, yenilikçi bakışıyla, organizasyonel kabiliyetleriyle Türkiye'nin sanayisine, istihdamına, ticaretine, ihracatına katkı sağlayan güzide şehrimiz Gaziantep'te böyle bir teknolojik yatırımı yine ülkemizin güzide bir şirketiyle yapıyor olmayı ve bu yatırımın ötesinde oluşabilecek potansiyellerle, Gaziantep sanayicisinin ve yöneticilerinin sahiplenmesiyle çok kısa zamanda ulaşacağı noktaları değerlendirdiğimde çok anlamlı buluyorum."

Yatırımın teknik detaylarına değinen Görgün, tahsis edilen 16 bin metrekarelik alan üzerinde yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik kapalı alan oluşturulacağını bildirdi.

Bu tesiste sadece kayar bilezik üretimi yapılmayacağını, aynı zamanda bölgedeki savunma sanayi tedarik zincirinin güçleneceğini ve Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) programı kapsamındaki şirket sayısının artacağını kaydeden Görgün, Gaziantep'in sahip olduğu 4 üniversite ve nitelikli iş gücüyle bu süreci başarıyla yürüteceğine olan inancını dile getirdi.

"DÜNYA PAZARLARINA İHRAÇ EDECEĞİZ"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da kayar bileziklerin (slip ring) hava savunma sistemlerinden zırhlı araçlara, radarlardan optik sistemlere kadar geniş bir yelpazede kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Akyol, ALTAY Tankı projesinde bu bileşen üzerinden Türkiye'ye ambargo uygulandığını hatırlatarak şu bilgileri verdi:

"ALTAY Tankı'nın kayar bileziğine, süreci baltalamak amacıyla ambargo koymuşlardı. Bu bileşen, ASELSAN mühendislerince millileştirildi ve şu an seri üretimde kullanılıyor. Kilogram değeri 2 bin 500 dolardan 15 bin dolara kadar çıkan bu ürün ailesini Gaziantep'te üreterek hem tam bağımsızlık sağlayacağız hem de dünya pazarlarına ihraç edeceğiz."

Gaziantep'teki tesisin hassas mekanik üretim altyapısıyla tasarlanacağını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bölgede bakım-onarım hizmeti de vereceğini belirten Akyol, yatırımın büyüklüğünü şu sözlerle açıkladı:

"Yaklaşık 25-30 milyon dolarlık bir yatırımla, 200'den fazla nitelikli personeli Gaziantep'te istihdam edeceğiz. Konya, Sivas, Malatya ve Adıyaman'dan sonra beşinci spin-off yatırımımızı Gaziantep'e taşımaktan gurur duyuyoruz."

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise imza töreninin Gaziantep'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü arifesinde gerçekleşmesinin tarihi bir önem taşıdığını belirtti.

Gaziantep'in 160 farklı alanda üretim yapan ve yıllık 10 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir şehir olduğunu hatırlatan Ünverdi, ASELSAN yatırımının şehrin teknolojik dönüşümüne lokomotif olacağını söyledi. Ünverdi, bu yılki mottolarının "yapay zeka, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm" olduğunu belirterek, savunma sanayindeki bu gelişmenin şehri bir üst seviyeye taşıyacağını kaydetti.