ASELSAN'dan çığır açacak sistem! Taktik İHA'larla entegre olabilecek

24 Ekim 2021 Pazar 15:12 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 15:15

Yüksek otomasyon ve sadelik üzerine tasarlanan CENKER, giyilebilir teknolojiler arasında farkını ortaya koyarak, taktik İHA'lardan veya taşınabilir termal/gece görüş sistemlerinden elde edilen canlı videoların paylaşılması ile kazanılan durumsal farkındalık yeteneği sayesinde harekât alanına hâkimiyet sağlıyor. ASELSAN'ın giyilebilir teknolojiler arasında yer alan sistemi CENKER aynı zamanda kara ve hava araçlarına entegre olarak harp sırasında görmeyerek ateş açan sistemlere göz olabilecek.

ASELSAN YENİ NESİL SİLAHLARLA ENTEGRE ÇALIŞYOR



Taktik sahada indirilmiş görev güçleri tarafından kullanılan yeni nesil silahlar, koruyucu teçhizat ve savaş giysileri kadar, C4ISTAR (Command Control Communication Computer Intelligence Survillance Target Acqusition Reconnaissance) amaçlı kullanılan elektronik teçhizatlarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sistemler sistemi olarak ele alınan "Asker Sistemler" alanında ASELSAN, CENKER sistemi ile yerini aldı.

TAKTİK İHA'LARA ENTEGRE OLABİLECEK

CENKER sadelik, basitlik ve yüksek otomasyon kriterleri ile tasarlanmış, modern mobil ve giyilebilir teknolojilerin kullanıldığı entegre bir asker sistemidir. CENKER, askerin hücum yeleği üzerine ağırlık ve ergonomi dengesi gözetilerek yerleştirilmiş bir sistem olup en ön safta görev yapan kara gücünün harekât ihtiyaçlarını karşılayacak komuta kontrol, haberleşme, durumsal farkındalık, keşif gözetleme ve dost-düşman takibi gibi ihtiyaçları karşılıyor. Tek-er seviyesinden başlayıp tim, manga/kol, takım ve bölük seviyesine kadar kullanılabilmektedir. Yaya kara gücündeki lider personele (ilave olarak emir-komuta zincirinde yetki tanımlanan tüm askerlere) harita destekli gerçek zamanlı taktik durum ekranları üzerinden dost-düşman konum ve durumlarını izleme, anlık istihbarat bilgilerini paylaşma, sağlık ve mühimmat durumu takibi, 3 boyutlu arazi analizleri, mesajlaşma ve dosya/kroki/taktik çizim paylaşımı vb. birçok yetenek sağlanmaktadır. CENKER; keşif gözetleme ve hedef tespit sistemleri ile keskin nişancı tespit sisteminden elde edilen anlık verilerin paylaşımını yaparak harekât alanında bilgi üstünlüğü ve taktik avantaj sağlamaktadır. Taktik İHA'lardan veya taşınabilir termal/gece görüş sistemlerinden elde edilen canlı videoların paylaşılması ile kazanılan durumsal farkındalık yeteneği sayesinde harekât alanına hakimiyet sağlanmaktadır.

ATEŞ DESTEĞİ SAĞLAYACAK

CENKER, tam veya yarı otonom insansız kara/hava araçları ile entegre olarak bu araçlardan sağlanan harp yeteneklerini ön saftaki kara gücüne kazandırmaktadır. Bununla birlikte manevra birliklerine yakın hava desteği sağlayan İHA/taarruz helikopterleri ile ateş desteği sağlayan havan/top/obüs gibi görmeyerek atış yapan silah sistemleriyle entegre çalışarak ateş desteğinin koordinasyonu kapsamındaki faaliyetlerin doğru ve zamanlı olarak yapılmasına katkı sağlamaktadır.

CENKER yüksek otomasyon yeteneğine sahip uyarlanabilir bir platform olarak geliştirilmiştir. Sistem; özel görevlere (meskun mahal operasyonları, gece operasyonları, arama kurtarma, keşif-gözetleme, istihkâm, sıhhiye vb.) uygun olarak güncellenebildiği gibi göreve özel taşınabilir ve giyilebilir teçhizatlar (İnsansız Sistemler, Elektro-Optik birimler, Barkod / Karekod / RFID /NFC okuyucular, kablosuz birimler ve sensörler gibi) ile bilgi sistemlerine (bilgi ve veri tabanları, sunucular, bilgi sistemleri) de entegre edilebilmektedir. Sistemde, çok seviyeli ve göreve özel olarak değiştirilebilen güvenlik politikaları uygulanıyor.

2021 YILINDA TSK'NI ENVANTERİNDE

2021 yılı içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan sistemin; başta Kara Kuvvetleri Komutanlığı komando birlikleri olmak üzere, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amfibi Tugayı ile Özel Kuvvetler Komutanlığında (Ö.K.K.) kullanımı ve yaygınlaştırılması için saha çalışmalarına devam ediliyor.

CENKER Asker Sistemi, birlikte entegre olarak çalışabildiği ekipman ve diğer sistemler ile yeteneklerini katlayarak savaşan askere en yüksek katma değeri sağlayacak.

KOMUTA ZİNCİRİ OLUŞTURACAK

CENKER Asker Sistemi öncelikli olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın "KOCATEPE Muharebe Yönetim Sistemi" ile muharebe sahasında Kolordu seviyesinden tek ere kadar oluşturduğu komuta kontrol zincirinin bir unsuru olarak görev yapacak. Bu sayede en ön safta savaşan bir manga komutanı erişebildiği gerçek zamanlı taktik durum haritası üzerinden plan, görev, dost/düşman durumu, canlı istihbarat bilgileri, ateş desteği (Zırhlı veya Mekanize birlik, yakın hava desteği veya havan desteği gibi), lojistik destek ihtiyaçlarını karşılayabilmekte, askeri koordinasyonu en ileri düzeye taşıyor.

HAYAT KURTARACAK

Giyilebilir Keskin Nişancı Tespit Sistemi (GKNTS), taktik sahada keskin nişancı tehdidine karşı geliştirilmiş giyilebilir akustik bir sensör sistemi olan ve düşman silah atışına ait yön, konum, kalibre bilgilerini tespit eden bu sistem elde ettiği verileri CENKER asker sistemine aktarabilecek. Bu sayede mangada tek bir askerden elde edilen düşman atıcıya ait bilgi diğer askerlere anında aktarılarak tehdit uyarısı yapılmakta ve hayatlar kurtarılabilecek.

GECE VE GÜNDÜZ KULLANILABİLECEK

Doğrudan CENKER Asker Sistemine aktarabilen, GEZGİN Elektro Optik sensör sistemi gece ve gündüz görev koşullarında hedef resmi, konumu ve mesafesini tespit edilebilecek. Tespit edilen hedef bilgileri taktik durum ekranına otomatik olarak eklenmekte, askeri komuta kontrol ağı üzerinden bütün entegre birliklere anında aktarılmaktadır. Muhtemel bir ateş desteği ihtiyacı hedef bilgilerinin iletilmesi ile en hızlı şekilde uygun silah sistemine aktarılacak.

AYA Elektro Optik Görüş Sistemi gece ve gündüz görev koşullarında silah üzerinde veya kaska monte olarak termal görüş yeteneği sağlamakta, CENKER Asker Sistemi ile entegre çalışmaktadır. AYA üzerinde arttırılmış gerçeklik (Augmented Reality) teknolojisi ile canlı görüntü üstüne ikonografik semboller eklenerek dost/düşman konumları, önemli askeri unsurlar, ikmal yerleri, yaralı tahliye noktaları gibi bilgiler sunulmaktadır. Bu sayede savaşan askerin durumsal ve konumsal farkındalığı arttırılmaktadır.

CENKER Asker Sistemi; EHKET Yazılım Tabanlı Telsiz altyapısını kullanacak. Bu sayede Frekans Atlamalı, Kriptolu, yeni nesil Geniş veya Dar bant Dalga Şekilleri (NBWF, WBWF) ile IP haberleşme yeteneği sağlanacak. CENKER Asker Sistemi taktik askeri haberleşme altyapılarını desteklediği gibi, 4G/LTE/ULAK gibi ticari ve kamu mobil haberleşme şebekeleri üzerinden de uçtan uca kriptolu olarak hizmet verebilecek.

CENKER Asker Sistemi SAKA mini insansız hava aracı ile entegre çalışarak Keşif, Gözetleme, İstihbarat amaçlı olarak canlı video görüntüsü alma ve paylaşma yeteneği kazanmaktadır. Manga içinde ihtiyaç duyulması halinde açık/kapalı alanda, 2 km menzil ve 25 dakikalık görev süresi sağlayan ses/görsel izi düşük SAKA mini İHA ile canlı görüntü hizmeti alınabilecek.

CENKER sayesinde, geleceğin insansız kara araçları ile entegre olarak manga için gerekli Keşif, Gözetleme ve Ateş Desteği almak amacıyla insansız işbirliği (Unmanned Teaming) yeteneği sağlanacak.

TİCARİ AĞLARI KULLANABİLECEK

Asker Sistemlerinin yanında ticari haberleşme altyapılarını kullanan Mobil Komuta Kontrol Sistemlerinin de günümüzün ve geleceğin tehditlerine yönelik çözümler oluşturacağı değerlendiriliyor. Bu alanda ASELSAN GÜVERCİN Sistemi ile ticari ağları kullanarak merkezi veya dağıtık mimaride, emniyetli, çok sayıda kullanıcı yapısına uygun ölçeklenebilir bir komuta kontrol ve bilgi ağı çözümü sunacak.

GÜVERCİN uç birimleri sıkılaştırılmış Anroid işletim sistemine sahip akıllı telefon ve uygulamaları, çevre birimleri ve sensörlerden oluşan bir sistemden oluşturacak. Uç birimler 3G/4G gibi ticari veya ULAK gibi kamu mobil haberleşme şebekelerini kullanarak GÜVERCİN uygulama sunucularına erişecek. GÜVERCİN sunucu veya uç birim çözümleri merkezi veya dağıtık olarak görev yapabilecek. GÜVERCİN kendi başına görev yapabildiği gibi mevcut Komuta Kontrol Sistemlerine güvenlik uyumlama birimleri üzerinden entegre olabilecek.

GÜVERCİN video konferans, ses haberleşmesi, veri haberleşmesi, chat servisleri ve multimedia mesaj paylaşımı hizmetlerini sunacak.

GÜVERCİN yazılım altyapısı, sınırsız sayıda mobil uygulama ve yeteneğin bir eklenti (plugin) mimarisi sayesinde sisteme kazandırılmasını sağlanabilecek. Bu sayede her türlü hava/yol durumu, navigasyon, lojistik, balistik, sağlık, durum/aktivite takibi, konum tabanlı servisler (location based services) ve buna uygun donanım birimleri ile sensörlerin entegrasyonu mümkün olacak.

BİRLİKLER ARASI İLETİŞİM SAĞLAYACAK

Askerin performansı ile savaşma yeteneğini artırmayı hedefleyen asker sistemleri ve bu sistemlerle entegre çalışan elektro optik, robotik, sensör yetenekleri bugün olduğu gibi gelecekte de savaş alanlarında yer alacak. Savaş alanında birlikler arasındaki iletişim, koordinasyon, sürat, isabet, etkinlik, verimlilik ve istihbarat üstünlüğü başarıyı getirecek. Etkin Asker Sistemleri, yaya görev kuvvetleri için bütünsel harp kabiliyetini arttıran bir kuvvet çarpanı olacak.

Yakın gelecekte 5G ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri sayesinde Asker Sistemlerinin komuta kontrol sistemleri ile etkileşimi bir üst seviyeye taşınacak; taktik ve merkezi bulut altyapılarında çalışan yapay zeka ve büyük veri analiz algoritmaları ile desteklenerek askerin karar verme yeteneği yükseltilecek. ASELSAN, birlikte çalıştığı alt yüklenici ekosistemi ve yürüttüğü öz kaynaklı Ar-Ge projeleri ile bu amaç çerçevesinde çalışmalarına devam edecek.

star.com.tr