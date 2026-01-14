Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi Sheraton Hotel'de başladı.

Akyol, zirve kapsamında düzenlenen "Değişime Yön Veren Liderler" oturumunda yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayisinin ulaştığı yetkinlik seviyesini ve kurumun gelecek stratejilerini paylaştı.

Sektörün geldiği aşamayı değerlendiren Akyol, geçmişte savunma sanayisi projeleri için sorulan "Yapabilir misiniz?" sorusunun artık geçerliliğini yitirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisi açısından 'Yapabilir misiniz?' sorusu artık gitti. Yerine artık "Ne zaman ve ne kadar teslim edersiniz?" sorusu geliyor. Dolayısıyla bu tüm sektörün, tüm savunma sanayi sektörünün geldiği seviyeyi ispatlayan bir soru: 'Ne zaman yapabilirsiniz?' Hep beraber bu soruyla karşı karşıyayız. Bizden önceki yöneticilerimiz, büyüklerimiz o dönemin şartlarına göre yapılması gerekenin en iyisini yapmışlar. Her dönemin kendi bir ruhu var. Aslında bizim yöneticilerin, liderlerin o dönemin ruhuna göre yönettiği kurumu ve kuruluşu yönlendirme kabiliyeti kritik. Her dönem, o dönemin ruhuna göre gerçekten muazzam yönetilmiş bir şirkette, ben bana düşeni bugünlerde yapmakla sorumluyum. Bugünün ruhunda da daha fazla üretme, daha hızlı üretme ve ihracat yapma devletimizin, milletimizin bize koyduğu misyon, dünyadaki bu jeopolitik gelişmelerin ortaya koyduğu bir neticedir. Dolayısıyla seri üretim ve ihracat bizim en büyük gündemimiz. Hala ARGE önemli olacak, hala inovasyon önemli, bu önemini yitirmiş değil. Ama onun yanına üretim, tedarik gibi konular da artık en az ARGE ve inovasyon kadar önemli olarak eklenmiş oldu."

"BİR YILDA SON KULLANICIYA ULAŞTIRMAYI BAŞARMIŞ OLDUK"

ASELSAN'ın üretim kapasitesindeki artışa dikkati çeken Akyol, geçtiğimiz dönemde tesislerde sağlanan yüzde 40 kapasite artışının somut sonuçlarını paylaştı. Teslimatı yapılan ürünlere ilişkin bilgiler veren Akyol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplamda ASELSAN'dan 286 bin adet ürün müşterilere, son kullanıcılara teslim edilmiş. 286 bin son kullanıcıya teslim edilen ürün sayısı, gerçekten bir şirket özelinde söylüyorum, ulaşılmış önemli bir seri üretim kapasitesidir. İşte bu yatırımların çıktılarını aldığımız dönemdeyiz. Mesela 100 bin kent güvenlik kamerasını, 70 bin akıllı mühimmatı, 70 binden fazla askeri telsizi, 5 binden fazla elektro-optiği, 2 binden fazla güdümlü mühimmatı, 1000'e yakın elektronik harp sistemini, 500'e yakın radarı ve daha da belki kritiği 100'e yakın ÇELİKKUBBE bileşenini, devasa sistemlerini bir yılda son kullanıcıya ulaştırmayı başarmış olduk."

Akyol, bu rakamların AR-GE ve inovasyon odaklı ilerleyen sektörün, eş zamanlı olarak seri üretim ve ihracat aşamasına geçtiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

"ASELSAN NEXT" İLE İHRACAT ODAKLI DÖNÜŞÜM

Kurum içindeki dönüşüm sürecini "ASELSAN Next" programı ile yönettiklerini belirten Akyol, 13 bin kişilik ekiple ihracatı bir numaralı gündem maddesi haline getirdiklerini ifade etti.

Stratejinin rakamlara yansıdığını dile getiren Akyol, yılın ilk 9 ayında yurt içi sözleşmelerde yüzde 50 artış yaşanırken, ihracat sözleşmelerindeki artış oranının yüzde 171 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Kurumsal liderlik anlayışına dair değerlendirmelerde bulunan Akyol, üç temel unsura işaret etti. Stratejik hedef birliği ve bütünsel bakış açısının önemine değinen Akyol, liderlerin farklı disiplinleri eş zamanlı yönetme kabiliyeti kazanması gerektiğini belirtti.

Karar alma süreçlerinde inisiyatif kullanmanın önemini vurgulayan Akyol, "Yönetici olarak hem risk alma cesareti göstermeniz hem de yöneticilerinize delegasyon yapıp onların aldığı riskleri göğüslemeniz gerekiyor. Bu kapsamda 6-7 aşamalı profesyonel bir yönetici seçim sistemi uyguluyoruz. Bu sayede alt ve orta kademedeki yöneticilerimize daha fazla yetki ve risk atayabiliyoruz." dedi.

Savunma sanayisindeki mühendis ağırlıklı yapının yönetimsel süreçlerine de değinen Akyol, tecrübeli isimlerden aldığı "Sadece teknik uzmanları dinleyerek karar alma, farklı disiplinleri de sürece dahil et." tavsiyesinin önemine değindi.

Akyol, teknik geçmişe sahip liderlerin farklı disiplinleri değerlendirme kabiliyetini sisteme entegre etmesinin kritik olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.