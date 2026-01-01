Şirket, yerli ve milli üretimi artırmak, kritik teknolojilerin üretimini Anadolu'ya taşımak ve kapasite artırımı için organizasyonunu güçlendiriyor. ASELSAN bu amaçla Türkiye ekonomisi ve sanayisine katkılarıyla dikkati çeken şehirlerdeki varlıklarına yenilerini ekledi.

Daha önce Sivas, Konya ve Adıyaman'da iştirakler kuran ASELSAN, 2025 sonunda bunlara Gaziantep ve Malatya'da iki yeni şirket ekledi. Bu sayede ASELSAN'ın bünyesinden doğan (spin-off) uzmanlaşmış şirket sayısı 5'e yükseldi.

ASELSAN bu adımlarıyla savunma sanayi ekosisteminin Anadolu şehirlerinde gelişip güçlenmesine öncülük ediyor. Bu sayede, söz konusu şehirlerdeki köklü üretim kültürü, savunma sanayinin disipliniyle birleşiyor. Üretim kapasitesinin yayılmasıyla tedarik zinciri yaygınlaşıp güçleniyor. ASELSAN'ın Ankara'daki AR-GE birikimi, bu şirketler aracılığıyla yereldeki üretimin daha katma değerli hale gelmesine katkı sağlıyor.

ASKERİ GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN YENİ ADRESİ MALATYA

Bir süredir askeri güç elektroniği alanında artan ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla Malatya'da faaliyet gösteren ASELSAN, bu faaliyetleri daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütmek amacıyla tümüyle kendisine ait ASELSAN Malatya Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurdu.

Bu şirket, elektronik bileşenlerin hassas üretimi, tasarımı, bakım ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere askeri güç elektroniği alanında faaliyetleri yürütecek. Şirket, ayrıca Türk ordusunun envanterinde bulunan ASELSAN ürünlerinin bakım onarım süreçlerinin daha hızlı yönetilmesini de sağlayacak.

ASELSAN'ın Malatya yatırımı, şirketin sürdürülebilir büyüme yaklaşımının bir parçası olarak hayata geçirildi. Bunun yanı sıra, Malatya'nın sanayi altyapısına yapılan bu yatırım, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehrin sosyoekonomik toparlanma sürecine katkı sunmayı da hedefliyor.

KRİTİK ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER İÇİN GAZİANTEP'E GÖREV

ASELSAN, savunma sanayi projelerinde kritik öneme sahip elektromekanik sistemlerde üretim kapasitesini artırmak amacıyla da Gaziantep'te yeni bir iştirak kurdu. Yüzde 51'i ASELSAN, yüzde 49'u Gaziantep İleri Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olan ASELSAN Gaziantep Elektromekanik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ, kayar bilezik (slip ring) başta olmak üzere elektromekanik sistemlerin tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerini yürütecek.

Bu yatırımla birlikte ASELSAN'ın uzun yıllardır tasarladığı ve ürettiği kritik bileşenlerde yüksek adetli üretim kabiliyeti oluşturulması, tedarik sürekliliğinin güçlendirilmesi ve bu kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın daha da azaltılması hedefleniyor.

Gaziantep'te kurulan yeni yapı, ASELSAN'ın üretim ekosistemini güçlendirirken, bölgedeki yüksek teknoloji odaklı sanayi altyapısına, ihracat potansiyeline ve nitelikli istihdama da katkı sağlayacak.



