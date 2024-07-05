İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2024 Cuma / 29 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6862
  • EURO
    35,4256
  • ALTIN
    2502.48
  • BIST100
    10823.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

ASELSAN'dan heyecanlandıran ''PUHU'' açıklaması

ASELSAN, her türlü haberleşme tehdidine karşı tasarlanan PUHU 3-LT'nin yeni teslimatlar için hazırlandığını açıkladı.

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 15:56 - Güncelleme:
ASELSAN'dan heyecanlandıran ''PUHU'' açıklaması
ABONE OL

ASELSAN'ın X hesabından yapılan paylaşımda, "Haberleşme Elektronik Destek ailesinin yeni ve en güçlü üyesi PUHU 3 T sistemlerimiz, teslimatlar için sabırsızlanıyor. Farklı araç konfigürasyonlarında, zorlu sahalarda dahi her türlü haberleşme tehdidine karşı tasarlanan PUHU 3-LT, ASELSAN'ın 40 yıllık elektronik harp deneyimiyle geliştirildi" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda PUHU 3-LT'nin yüksek hızlı spektrum tarama, sinyal tespiti ve analizi, hassas yön kestirimi ve konum bulma, yapay zeka destekli elektronik harp algoritmaları, ağ destekli elektronik harp hızlı ve otomatik kurulum, toplanma ve yer değiştirme kabiliyetleri sunduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.