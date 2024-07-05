ASELSAN'dan heyecanlandıran ''PUHU'' açıklaması

ASELSAN'ın X hesabından yapılan paylaşımda, "Haberleşme Elektronik Destek ailesinin yeni ve en güçlü üyesi PUHU 3 T sistemlerimiz, teslimatlar için sabırsızlanıyor. Farklı araç konfigürasyonlarında, zorlu sahalarda dahi her türlü haberleşme tehdidine karşı tasarlanan PUHU 3-LT, ASELSAN'ın 40 yıllık elektronik harp deneyimiyle geliştirildi" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda PUHU 3-LT'nin yüksek hızlı spektrum tarama, sinyal tespiti ve analizi, hassas yön kestirimi ve konum bulma, yapay zeka destekli elektronik harp algoritmaları, ağ destekli elektronik harp hızlı ve otomatik kurulum, toplanma ve yer değiştirme kabiliyetleri sunduğu belirtildi.