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Savunma

ASELSAN'dan müthiş başarı! Türk donanmasının gücüne güç katacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı kuruluşu ASELSAN tarafından Torpido Kovan Sistemi geliştirildi. Hafif torpido lançer sistemine sahip tasarım su üstü platformlara sabit monte edilerek torpidonun fırlatılmasını sağlayabilecek. Ayrıca ASELSAN'ın tasarımı Torpido Kovan Sistemi Türkiye'nin askeri gücünü denizlerde de artıracak.

star.com.tr26 Ekim 2021 Salı 17:10 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 17:12
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Türk Savunma Sanayi alanında askeri gücün artırılmasına yönelik yerli ve milli sistemler geliştiren ASELSAN yeni bir tasarıma daha imza attı. Hafif torpido lançer sistemi ile ASELSAN tarafından geliştirilen Torpido Kovan Sistemi, su üstü platformlara monte edilerek mühimmatın ateşlenmesini sağlayabilecek.

İŞTE KULLANABİLECEĞİ MÜHİMMATALAR

ASELSAN tarafından geliştirilen ve NATO standartlarında uygun sistem hafif Mk 44, Mk 46 ve Mk 54 torpidolarını yüksek basınçlı hava ile fırlatabilecek.

Torpidoya ön ayar değerini yükleyebilecek olan sistem, Savaş Yönetim Sistemi'ne entegre bir şekilde çalışabilecek.

Sistem özellikleri bakımından uzaktan veya kovan başında atış kabiliyeti olan Torpido Kovan Sistemi Test Seti ile eğitim ve arıza tespiti amaçlı elektriksel benzetim yeteneğiyle de öne çıkıyor.

DÜŞÜK SICAKLILARDA ÜSTÜN PERFORMANS

Düşük hava şartlarına karşı dayanıklı olan sistem ısıtıcı ön kapakları ile doğal koşullardan etkilenmeyerek görevi yerine getirebilecek.

Tekli, ikili ve üçlü modüler kovan yapısına sahip sistem, farklı su üstü platfromlar için uyumlanabilir montaj ara yüzüyle benzerlerine fark atıyor.

DONANMAYI BİR ADIM ÖNE ÇIKARACAK

Türk savunmasına denizlerde büyük katkı sağlayacak olan Torpido Kovan Sistemi kolay kullanım ve bakımı ile donanmayı bir adım öne çıkaracak.

Sistem bileşenleri bakımından konuşlandırıldığı gemilerde sancak ve iskele yönünde ikili kovan grubuna sahip olan sistem, güç devrim ve dağıtım kutusu ile benzenlerinin önüne geçiyor.

İskele ve sancak kısmında siren, torpido test seti, torpido taşıma ve elleçleme birimleri bulunuyor.

star.com.tr

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