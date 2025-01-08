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Savunma

ASELSAN'ın ezber bozan teknolojisi TB2 ile test edildi! Uçuş başarıyla tamamlandı

ASELSAN'ın ezber bozan sistemi 'Elektronik Destek Podu', Bayraktar TB2 ile başarıyla test edildi.

DHA8 Ocak 2025 Çarşamba 15:07 - Güncelleme:
ASELSAN'ın ezber bozan teknolojisi TB2 ile test edildi! Uçuş başarıyla tamamlandı
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Askeri Elektronik Sanayi'nin (ASELSAN) yerli ve milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu'nun, Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edildiğini duyurdu.

EZBER BOZAN TEKNOLOJİ TB2 İLE TEST EDİLDİ

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, her alanda bağımsızlığını perçinlemeye devam ediyor. ASELSAN'ın yerli ve milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu, Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edildi. Tehdit radarlarını anlık tespit eden, yönlerini ve konumunu hassas şekilde bularak sahada ezber bozan bu sistem, göklerde milli teknolojimizin ulaştığı oyun değiştirici seviyenin de göstergesidir. Bu büyük başarı, milletimizin azmi ve mühendislerimizin emeğiyle gerçekleşti. Projede görev alan şirketlerimizi, alt yüklenicilerimizi ve başkanlığımız personelimizi yürekten kutluyorum. Durmadan çalışmaya, Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımaya devam" dedi.

  • ASELSAN
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  • elektronik destek podu

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