7 Aralık 2025 Pazar
Savunma

ASELSAN'ın KGK-84'ü Batı'yı hayrete düşürdü: Ne ABD ne Rusya bu yeteneğe sahip değil

Bir tonluk bombayı 100 kilometre menzile ulaştırabilen ASELSAN yapımı KGK-84 batı basının dikkatini çekti. KGK-84'ün hava savunma mevzilerini atlatarak, hedefe arkadan yaklaşabilme özelliğine vurgu yapan Batı basını, 'Ne Amerikan JDAM-ER ne de Rus UMPK şu anda bu yeteneğe sahip değil' ifadelerini kullandı.

7 Aralık 2025 Pazar 08:13
ASELSAN'ın Mısır Savunma Fuarı'nda (EDEX 2025 - Egypt Defence Expo) sergilenen Kanatlı Güdüm Kiti-84 (KGK-84) batı basınında geniş ilgi gördü.

KGK-84 ŞAŞKINLIĞI: NE ABD NE RUSYA BU YETENEĞE SAHİP DEĞİL

Bir tonluk bombayı 100 kilometre menzile ulaştırabilen nadir sistemlerden biri olan KGK-84'ün ABD yapımı JDAM-ER'den daha iyi performans gösterdiği kaydedildi.

Kanatlı Güdüm Kiti-84 (KGK-84)

KGK-84'ün yeni versiyonunun 100 km sınırını aştığının altı çizildi. Haberde, "KGK-84, Amerikan JDAM-ER'nin doğrudan bir benzeridir. Ancak Türk kiti, menzil açısından Amerikan kitini önemli ölçüde geride bırakmaktadır; KGK-84'ün menzili 100 km iken, JDAM-ER'nin menzili 75 km'dir" ifadeleri yer aldı.

ABD yapımı JDAM-ER

KGK-84'ün tasarımının iyileştirilmesiyle yeni bir profil oluşturulduğu ve kanat açıklığının artırıldığına dikkat çekildi.

Güdüm kitinin elektronik harp sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı Ukrayna'daki savaş deneyimi dikkate alınarak geliştirildiği belirtildi.

Haberde, "KGK-84'ün önemli bir özelliği, hedefe sadece uçma yeteneği değil, önceden belirlenmiş bir rota boyunca uçabilme yeteneğidir; bu sayede bomba teorik olarak hava savunma mevzilerini atlatabilir, hatta hedefe arkadan yaklaşabilir. Ne Amerikan JDAM-ER ne de Rus UMPK şu anda bu yeteneğe sahip değil" denildi.

UMPK kitiyle donatılmış FAB-500 serbest düşüşlü bomba

KGK-84'ün Genel Özellikleri

Kanatlı Güdüm Kiti-84 (KGK-84) 2000 lb. sınıfı (MK-84, MK- 84-T, NEB ve NEB-T harp başlıkları) genel maksat bombalara entegre edilebilen, hava platformlarından atılabilen, sabit sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen tümleşik KKS/ANS (ing. GPS/INS) navigasyon yeteneği olan, uzun menzilli kanatlı güdüm kitidir.

