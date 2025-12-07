ASELSAN'ın Mısır Savunma Fuarı'nda (EDEX 2025 - Egypt Defence Expo) sergilenen Kanatlı Güdüm Kiti-84 (KGK-84) batı basınında geniş ilgi gördü.

KGK-84 ŞAŞKINLIĞI: NE ABD NE RUSYA BU YETENEĞE SAHİP DEĞİL

Bir tonluk bombayı 100 kilometre menzile ulaştırabilen nadir sistemlerden biri olan KGK-84'ün ABD yapımı JDAM-ER'den daha iyi performans gösterdiği kaydedildi.

Kanatlı Güdüm Kiti-84 (KGK-84)

KGK-84'ün yeni versiyonunun 100 km sınırını aştığının altı çizildi. Haberde, "KGK-84, Amerikan JDAM-ER'nin doğrudan bir benzeridir. Ancak Türk kiti, menzil açısından Amerikan kitini önemli ölçüde geride bırakmaktadır; KGK-84'ün menzili 100 km iken, JDAM-ER'nin menzili 75 km'dir" ifadeleri yer aldı.

ABD yapımı JDAM-ER

KGK-84'ün tasarımının iyileştirilmesiyle yeni bir profil oluşturulduğu ve kanat açıklığının artırıldığına dikkat çekildi.

Güdüm kitinin elektronik harp sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı Ukrayna'daki savaş deneyimi dikkate alınarak geliştirildiği belirtildi.

Haberde, "KGK-84'ün önemli bir özelliği, hedefe sadece uçma yeteneği değil, önceden belirlenmiş bir rota boyunca uçabilme yeteneğidir; bu sayede bomba teorik olarak hava savunma mevzilerini atlatabilir, hatta hedefe arkadan yaklaşabilir. Ne Amerikan JDAM-ER ne de Rus UMPK şu anda bu yeteneğe sahip değil" denildi.

UMPK kitiyle donatılmış FAB-500 serbest düşüşlü bomba

KGK-84'ün Genel Özellikleri

Kanatlı Güdüm Kiti-84 (KGK-84) 2000 lb. sınıfı (MK-84, MK- 84-T, NEB ve NEB-T harp başlıkları) genel maksat bombalara entegre edilebilen, hava platformlarından atılabilen, sabit sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen tümleşik KKS/ANS (ing. GPS/INS) navigasyon yeteneği olan, uzun menzilli kanatlı güdüm kitidir.