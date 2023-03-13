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Savunma

ASELSAN'ın ''S-400'' açıklaması... Coşkun Başbuğ: Bu onun müjdesi

ASELSAN'ın 'S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyacımız yok' açıklamasını değerlendiren Coşkun Başbuğ, ilgili yetkililerin kendisine en az 40-50 tane projenin yürüdüğünü ve bundan kimsenin bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Star Gazetesi13 Mart 2023 Pazartesi 17:51 - Güncelleme:
ASELSAN'ın ''S-400'' açıklaması... Coşkun Başbuğ: Bu onun müjdesi
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Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, 24 TV'de ASELSAN Genel Müdürü Görgün'ün "S-400 hava savunma sistemine ihtiyacımız yok. Bunlara ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz" sözlerini değerlendirdi.

Türkiye en kritik gördüğü Hava savunma sistemindeki açığını tamamlayarak, silahlı kuvvetler anlamında dünyada sayılı orduların arasına girdiğini belirten Coşkun Başbuğ, "Şimdi ben geçtiğimiz günlerde katıldığım bir toplantıda şunu müjdelediler, ilgili yetkililer: "Bunlar hani sizin kamuoyunda bildiğiniz projelerin haricinde en az 40-50 tane proje de şu an yürüyor. Bunlardan bilgi sahibi değilsiniz. Yani bu konuda gerçekten destansı bir dönemin içindeyiz. Ve önümüzdeki günlerde de inşallah bunun müjdelerini vereceğiz"... Sivri'nin bizzat kendi kullandığı ifadeydi bu" dedi.

Hava savunma sistemlerinin pahalı ve dünyada çok az ülkenin sahip olduğuna vurgu yapan Başbuğ, "Şimdi KORKUT, HİSAR, SİPER... Hani alçak, orta ve uzun gibi menziller ve çok katmanlı hava savunma sistemi bizim ihtiyacımız olan konuydu. Allah'a şükür radar dahil en önemli konu o. Radarı dahil yerli ve milli imkanlarla kendimiz tesis ettik. Bunlar pahalı sistemler ve dünyada çok az ülkenin sahip olduğu sistemler. İnşallah bu belli bir mantıkla oluşturulan hava katmanlı hava savunma sistemi aktif hale geldiğinde zaten S-400 gibi bir şeye ihtiyaç kalmayacaktı. Bu onun müjdesi. Ama tabii bu ortak projelerin de geliştirilmeyeceği anlamına asla gelmez. O nedenle bu gerçekten senin önemsediğin bir müjde ama maalesef gündemin içerisinde kayboldu. Çünkü bu bizim hani savunma sistemleri içerisinde en çok hassasiyet gösterdiğimiz ve en hassas zayıf noktamızdı. Allah'a şükür artık o da tamamlanmış oldu. Şu an hiçbir bu konuda eksiğimiz kalmadı. Onu buradan müjdesini vermek lazım. milletimize ve dost ülkelere" ifadelerini kullandı.

  • Coşkun Başbuğ
  • ASELSAN
  • S-400
  • hava savunma sistemi

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