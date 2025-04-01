İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2025 Salı / 3 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9511
  • EURO
    41,0539
  • ALTIN
    3821.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

ASELSAN'ın VURAL'ı Rumları kör etti

KKTC'ye yerleştirilen elektronik harp radarı VURAL, Rumları panikletti. Güney Kıbrıs basını, “Beşparmak Dağları'ndaki sistem Rum Muhafız Ordusu'nu kör ediyor” diye yazdı.

AKŞAM GAZETESİ1 Nisan 2025 Salı 08:37 - Güncelleme:
ASELSAN'ın VURAL'ı Rumları kör etti
ABONE OL

ASELSAN tarafından üretilen Radar Elektronik Destek (ES) Elektronik Saldırı Sistemi (EA) VURAL'ın Rum Milli Muhafız Ordusu'nu (RMMO) "Kör ettiği ve iletişimlerini kestiği" yönünde haber yapan Güney Kıbrıs Rum Kesimi basını konuyu manşetlere taşıdı.

Simerini gazetesi Yannos Charalambides imzası taşıyan haberde, "İleri teknoloji ve elektronik harp konularında uzman" diye nitelenen VURAL radarının, 500 km menzile sahip TRS-22XX sabit radarla bağlantılı ES/EA mobil radardan oluştuğunu ve her ikisinin üssünün de Beşparmak Dağı zirvesinde (888 tepesi) bulunduğu belirtildi. Haberde Mavi Vatan'a vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: "Toplamda 4 adet VURAL bulunuyor ve hepsi Türk malı ve üretimi. Bunlardan biri geçen yıldan (2024) bu yana Kıbrıs'ta bulunuyor ve Türkiye'nin jeopolitik olarak yatırım yaptığı, Mavi Vatan'ın mantıksal ve pratik hayata geçirilmesinin yanı sıra elektronik harp sorunları yaşayan Rum Milli Muhafız Güçleri'nin etkisizleştirilmesine yönelik."

2022'DE ENVANTERE GİRDİ

Sistemin Libya ve Suriye'de de denendiğini belirtilen haberde, sistemin kurulu olduğu noktaların gösterildiği uydu haritasına da yer verdi. 2022'de TSK'nın envanterine giren VURAL Radar Sistemi, düşman radarlarının aldatılmasında etkin bir rol oynuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.