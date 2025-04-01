ASELSAN'ın VURAL'ı Rumları kör etti

ASELSAN tarafından üretilen Radar Elektronik Destek (ES) Elektronik Saldırı Sistemi (EA) VURAL'ın Rum Milli Muhafız Ordusu'nu (RMMO) "Kör ettiği ve iletişimlerini kestiği" yönünde haber yapan Güney Kıbrıs Rum Kesimi basını konuyu manşetlere taşıdı.

Simerini gazetesi Yannos Charalambides imzası taşıyan haberde, "İleri teknoloji ve elektronik harp konularında uzman" diye nitelenen VURAL radarının, 500 km menzile sahip TRS-22XX sabit radarla bağlantılı ES/EA mobil radardan oluştuğunu ve her ikisinin üssünün de Beşparmak Dağı zirvesinde (888 tepesi) bulunduğu belirtildi. Haberde Mavi Vatan'a vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: "Toplamda 4 adet VURAL bulunuyor ve hepsi Türk malı ve üretimi. Bunlardan biri geçen yıldan (2024) bu yana Kıbrıs'ta bulunuyor ve Türkiye'nin jeopolitik olarak yatırım yaptığı, Mavi Vatan'ın mantıksal ve pratik hayata geçirilmesinin yanı sıra elektronik harp sorunları yaşayan Rum Milli Muhafız Güçleri'nin etkisizleştirilmesine yönelik."

2022'DE ENVANTERE GİRDİ

Sistemin Libya ve Suriye'de de denendiğini belirtilen haberde, sistemin kurulu olduğu noktaların gösterildiği uydu haritasına da yer verdi. 2022'de TSK'nın envanterine giren VURAL Radar Sistemi, düşman radarlarının aldatılmasında etkin bir rol oynuyor.