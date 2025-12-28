İSTANBUL 7°C / 0°C
  ASELSAN'ın yeni yeteneği İsrail'in radarında: Türkiye gücünü bir üst seviyeye taşıdı
Savunma

ASELSAN'ın yeni yeteneği İsrail'in radarında: Türkiye gücünü bir üst seviyeye taşıdı

ASELSAN'ın yeni sığınak delicisi 'TOLUN'un Bayraktar AKINCI'ndan yapılan test atışıyla hedefleri başarıyla vurmasını İsrail basını, 'Türkiye insansız hava platformları üzerinden hassas vuruş kapasitesini bir üst seviyeye taşıdı' olarak yorumladı.

28 Aralık 2025 Pazar 10:57
ASELSAN'ın yeni yeteneği İsrail'in radarında: Türkiye gücünü bir üst seviyeye taşıdı
ABONE OL

Bayraktar AKINCI'nın ASELSAN'ın yeni sığınak delicisi "TOLUN" ile hedefi tam isabetle vurması İsrail'de ses getirdi.

Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri yakından takip eden İsrail basını AKINCI-TOLUN testini mercek altına aldı.

Test atışının Türkiye'nin savunma sanayii alanında "stratejik bir mesaj" niteliği taşıdığı ifade edildi.

Analizde, "Bayraktar AKINCI TİHA, yerli mühimmat TOLUN ile yapılan atış testlerinde tam isabet sağlayarak harekât kabiliyetini açık şekilde ortaya koydu" değerlendirmesine yer verildi.

ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyelerini ele alan İsrail basını, testte Yaklaşma Sensörlü Parçacık Etkili TOLUN-F ve Sert Hedef Tapalı Sığınak Delici TOLUN mühimmatların denendiğini yazdı.

TÜRKİYE GÜCÜNÜ BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIDI

GPS/INS entegre seyrüsefer sistemine sahip ve elektronik harp karıştırmalarına karşı dayanıklı bu mühimmatların, Türkiye'nin insansız hava platformları üzerinden hassas vuruş kapasitesini bir üst seviyeye taşıdığı vurgulandı.

Bu gelişmelerin Türkiye'nin askeri kapasitesini güçlendirdiği ve özellikle Doğu Akdeniz gibi stratejik bölgelerde caydırıcılığı artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Haberde görüşlerine yer verilen uzmanlar, AKINCI ve TOLUN gibi sistemlerle ulaşılan mühimmat çeşitliliğinin yalnızca terörle mücadeleyle sınırlı olmadığını, daha geniş bir stratejik çerçeveye işaret ettiğini belirtti.

