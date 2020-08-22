Askeri uzman Cowshish: ABD'nin S-400 tutumu yine ABD'ye zarar verir

star.com.tr 22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:51 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:52

ABD özgür ülkelerin kararlarını kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek için, yaptırım silahını kullanıyor. ABD'nin bu tutumu, enerji politikaları konusunda Avrupa'daki müttefiklerin, silah alımı konusunda Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin kararlarına müdahale olarak değerlendiriliyor.



Türkiye gibi ABD'nin tehditlerine rağmen, geçen ay Hindistan da, değeri 2,5 milyar doları aşan 21 MiG-29 ve 12 Su-30 MKI uçağının satın alınması anlaşmasını imzaladı. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ayrıca, Rusya'ya S-400 hava füzesi savunma sistemlerinin hızlı bir şekilde teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Hindistan ve Rusya, Ekim 2018'de S-400 hava füzesi savunma sistemlerini satın almak için 5,43 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. ABD ise anlaşmadan vazgeçmesi ya da yaptırımlarla karşı karşı kalacağı tehdidinde bulunmuştu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hindistan Savunma Bakanlığı'nın eski bir mali danışmanı Olan Amit Cowshish, Hindistan'ın bugün ABD için en büyük pazarlardan biri olduğunu, Hindistan'a yaptırım uygulanmasının Washington'un çıkarlarına zarar vereceğine söyledi.

Cowshish, Hindistan ile ABD arasındaki ilişkilerin neredeyse tamamının savunma ticaretine dayandığını belirterek, 'Önemli bir ilerleme kaydettiğimiz başka bir alan yok" dedi.

Cowshish'e göre, gümrük anlaşmaları gibi çeşitli anlaşmalar konusunda yapılan birkaç tur müzakereden sonra, dengede kalan ABD-Hindistan ticaret anlaşmasına rağmen, iki ülke arasındaki savunma ticareti yıllardır bir baskı halini aldı.

Öyle ki, Hindistan ve ABD arasındaki silah ticareti 2008'de 1 milyar doların altındayken, 2019'da 18 milyar dolara yükseldi. SIPRI raporuna göre, ABD şu anda 2013'teki yüzde 550'nin üzerinde büyümenin arından, Hindistan'ın en büyük ikinci silah tedarikçisi.

Cowshish, Trump yönetiminin yaptırımlara devam etmesi halinde Hindistan'ın ekipmanı ABD'den satın alamayacağını, tek bir büyük pazar açısından kendi sektörüne zarar vereceğini çünkü Hindistan'ın çok cazip bir destinasyon olduğunu vurguluyor.

Geçen yıl, Hindistan beş S-400 Triumf sistemi aldığını duyurmasının ardından, ABD Hindistan'ı CAATSA (Yaptırım Yoluyla Amerikan Düşmanlarına Karşı Mücadele Yasası) kapsamındaki yaptırımlarla tehdit etti. ABD Yeni Delhi'ye ayrıca, Rus S-400'leri yerine, Amerikan füze savunma sistemlerini teklif etti.

ÜLKELERİN EGEMENLİĞİNE AYKIRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin S-400 konusundaki baskılarına, 'S-400 üç Patriot'a bedel. Eğer şartlar, S-400 ile eşit bile olsa biz Patriot alırız ama eşit olmazsa biz de menfaatimizi düşüneceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Hindistan da benzer bir şekilde ulusal savunma için yapılan alımların diğer ülkelerin etkisinde kalmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

ABD'nin yaptırımlar konusunda tutumu, müttefik ya da rakip olan birçok ülke tarafından egemenlik hakkına aykırı olarak kabul ediliyor.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerinin birincisi, nisan ayında hazır hale gelecek. İkinci sistemin gelişi ile ilgili henüz kesin tarih verilmedi.

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