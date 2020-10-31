Askeri uzmandan çarpıcı açıklama! İşte Ermenistan Su-25'lerin en büyük dezavantajı

star.com.tr 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:43 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:43

29 Ekim saat 13:18 ve 13:20 tarihlerinde, Azerbaycan'ın mevzilerine Kubadlı yönünde hava saldırısı düzenlemeye çalışan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait iki Su-25 saldırı uçağı, Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildi. 27 Eylül'de başlatılan başarılı karşı saldırıdan bu yana beş düşman saldırı uçağı imha edildi.



Askeri uzman Adalat Verdiyev, Azvision'a yaptığı açıklamada, öncelikle düşman saldırı uçaklarının düşme ve imha zamanlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Verdiyev'e göre, Su-25'lerin Ermeni ordusu tarafından kullanılması, kaza veya kırımlar öğleden sonra gerçekleştiğini belirten Verdiyev, şu ifadeleri kullandı:

18 Ekim'de Hava Savunma Kuvvetlerimiz tarafından Cebrayil istikametinde bir başka düşman uçağı imha edildi. Olay saat 12:30'da meydana geldi. 29 Ekim'de iki düşman savaş uçağı 2 dakikada imha edildi. İki savaş uçağını kaybeden düşman, hemen pilotlu uçak kullanımına kısmi kısıtlamalar getirdi.

Verdiyev, Ermenilerin modernize edilmemiş Su-25 savaşçılarının temel dezavantajının, gece ve sisli havadaki sınırlı görüş mesafesinde, kullanmanın imkansızlığı olduğunu kaydetti.

Eski maliyetleri dikkate alındığında 5 savaşçının kaybı Ermenistan'a pilot eğitimi hariç en az 50 milyon dolara mal oldu. Ancak, her pilotun eğitimi milyonlarca dolara mal oluyor. Azerbaycan'ı diğer ülkelerden paralı asker çekmekle suçlayan Ermenistan'ın, düşürülen Su-25 pilotlarından en az ikisinin Rus vatandaşı olduğu doğrulandı.

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