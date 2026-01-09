İSTANBUL 9°C / 6°C
Savunma

Asya devi resmen ilan etti! Türkiye ile savaş uçağı sinyali verdiler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliği yaptığı 'Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı'nın ardından konuşan Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, savunma sektöründe yürütülecek işbirliği hakkında 'Bu kapsamda ileri teknoloji işbirlikleri gerçekleşecek ve savaş uçağı teknolojileri de bu kapsama dahil edilecek. Bu alandaki işbirliğimizi en kısa sürede başlatmayı arzuluyoruz' dedi.

9 Ocak 2026 Cuma 18:24
Asya devi resmen ilan etti! Türkiye ile savaş uçağı sinyali verdiler
Endonezya Savunma Bakanı Sjamsoeddin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliği yaptığı "Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı"nın ardından Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'nun da katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Sjamsoeddin, söz konusu "2+2" formatında yürüttükleri toplantının sonuçlarına değindi.

İnsan kaynakları yatırım programlarını geliştirmeyi hedeflediklerini bildiren Sjamsoeddin, "Karşılıklı olarak her iki ülkede yürüteceğimiz projelerle bir temel tesis ederek, savunma alanındaki işbirliğimizi Türkiye ve Endonezya arasında bir savunma işbirliği anlaşmasıyla taçlandırmış olacağız." dedi.

Sjamsoeddin, eğitim alanında yürüttükleri işbirliği çerçevesinde de "profesyonelliğin geliştirilmesini, kapasite geliştirme çalışmalarını ve askeri kabiliyetlerin artırılmasını" öngördüklerini dile getirdi.

"SAVAŞ UÇAĞI TEKNOLOJİLERİ BU KAPSAMA DAHİL EDİLECEK"

Endonezyalı Bakan, "Kısa süre içinde bir çalışma grubu tesis ederek bu çalışma grubunun Türkiye'de veya Endonezya'da çalışmalarını başlatmasını öngörüyoruz ve programımızı hayata geçirmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Savunma sektöründe yürütülecek işbirliğine değinen Sjamsoeddin, "Bu kapsamda ileri teknoloji işbirlikleri gerçekleşecek ve savaş uçağı teknolojileri de bu kapsama dahil edilecek. Bu alandaki işbirliğimizi en kısa sürede başlatmayı arzuluyoruz. Böylelikle savunma kabiliyetimiz Türkiye ile yürüteceğimiz bu savunma işbirliği çerçevesinde artırılıp geliştirilebilecektir." ifadelerini kullandı.

Sjamsoeddin, Gazze'de "barış koruma gücünün oluşturulması ve güçlendirilmesine" ilişkin ise bunun "bölgede ve bütün dünyada barış ve istikrarın tesis edilmesi ve desteklenmesi amacıyla" sürdürüleceğini dile getirdi.

Popüler Haberler
